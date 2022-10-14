Ворон Гоша из Пермского края научился целоваться и выполняет команду «Взять»

Ворон Гоша выучил новые команды. Фото: кадр видео Александра Чугайнов.

- Гоша, взять, взять, Гоша! – командует своему пернатому другу Александр Чугайнов. А Гоша старается и выполняет. Хватает своим большим черным клювом предметы и передает ему.

Напомним, самый известный ворон Пермского края Гоша живет в Лысьве у Александра Чугайнова. Он нашел птенца под деревом весной 2020 года, взял его домой, выходил, поставил во дворе вольер и ежедневно занимался его воспитанием.

Гоша оказался очень способным, его успехи Александр снимает на видео и выкладывает в социальные сети. Популярность к умной черной птице пришла мгновенно, сотни тысяч подписчиков с интересом наблюдают за жизнью Гоши.

Так из соцсетей мы узнали, что Гоша научился новым командам, Александр рассказал, каким.

Гоша целует своего дрессировщика. Фото: кадр видео Александра Чугайнов.

- Гоша в совершенстве научился целоваться, - смеется парень. - Я его целую в шею, а он меня клювом в щеку в ответ, - говорит Александр. – Я его учу определять цифры. Говорю ему: «Покажи цифры», он старается, но мы еще работаем над этим.

Недавно дрессировщик ворона купил дрон, чтобы снимать Гошу в полете. Средства на покупку помогли собрать подписчики. Пока Александр учится правильно им управлять.

- Реакции от Гоши я на дрон не заметил, снять его получилось не очень удачно, постепенно освою его и, думаю, будут у нас еще классные ролики.

Также Гоша отлично выполняет команду «Взять».

- Недавно в лесу мы нашли пластиковую бутылку на дереве, ее кто-то оставил для сбора березового сока. Я скомандовал Гоше: «Взять» - он взгромоздился на нее и начал кусать.

А еще Александра заметили и пригласили в команду «Insight People» - это российский современный продюсерский центр, который помогает ярким блогером совершенствовать свой блог и контент в нем, теперь он его резидент.

- Я летал в Москву на несколько дней, было полезно и интересно, будем делать наши видео еще зрелищнее, - рассказал Александр. – А пока мы достраиваем Гоше новый большой вольер, он, можно сказать, как дом для него.

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