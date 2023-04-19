Появилось последнее видео с 15-летним подростком из Пермского края, которого нашли мертвым

Правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах трагедии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 16 апреля, в Кизеле пропал 15-летний подросток: мальчик вышел из дома и бесследно исчез. Спустя два дня поисков, поздним вечером 18 апреля, парня, к сожалению, нашли мертвым. Сейчас в причинах его смерти разбираются следователи. Как стало известно «Комсомолке», смерть мальчика, вероятнее всего, не связана с криминалом. Он добровольно решил уйти из жизни.

Также в распоряжении нашей редакции оказались две видеозаписи. Первая - прощальное видео, судя по всему, записанное в день исчезновения. Вторая - место, где обнаружили мальчика.

- Ладно, ребятки, всем пока, сейчас я отключаю свой телефон, оставляю его дома, чтобы не отслеживались мои передвижения, беру с собой деньги наликом и всем пока, - говорит школьник.

В социальных сетях появилась информация, что первыми школьника внутри заброшенного здания нашли две девочки. С собой у него был дневник, где мальчик рассказывает, как покончил с собой ( по закону мы не можем описывать способ самоубийства). Также в дневнике есть и признание в любви.

Правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах трагедии.

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