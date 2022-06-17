В Перми заметили очень странную смерть рыбака

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

17 июня компания пермяков решила порыбачить на Каме. Мужчины спустили на воду лодку и поплыли. На середине реки они увидели одиноко стоящую лодку с чем-то крупным внутри, а когда приблизились, перед их взором предстала страшная картина: на коленях в лодке стоял мужчина, а его голова лежала в воде. Рыбаки поняли, что человек погиб и вызвали спасателей.

Трагедию прокомментировали следователи изданию «В Курсе.ру».

- 17 июня на судовом ходу реки Кама, в границах Кировского района, обнаружена лодка с трупом мужчины без видимых телесных повреждений. Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили корреспонденту издания в СУ СК РФ на транспорте.

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