Закрытый профиль, увлечение анимэ и выдуманное имя: как распознать, что ваш подросток размышляет о суициде

Нередко подростки решаются на суицид по причине булинга в школах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы не смогли почувствовать, что творится у него в душе, были заняты работой и делами, давно не садились, не разговаривали, и утром в тот последний день даже представить не могли, что видим его в последний раз, - испытывают огромное чувство вины родители, которым довелось потерять ребенка, ушедшего из жизни по собственной воле.

70% ребят обсуждали это с близкими

За четыре месяца 2021 года в Пермском крае покончили жизнь самоубийством семеро подростков и эту тяжелую тему подняли на совещании руководителей правоохранительных органов региона.

- За три года в Пермском крае подростки совершили 52 оконченных суицида, - пояснила ситуацию начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Пермского края Татьяна Шуваева. - В 2018 году таких случаев было 22, в 2019 – 17, в 2020 – 13. Каждому третьему ушедшему из жизни подростку исполнилось 17 лет, двое из этого трагического списка не достигли и 14-летнего возраста. Уходят из жизни чаще юноши – это 60% всех детских суицидов.

Большая часть ребят до трагедии высказывали суицидальные мысли в социальных сетях, говорили со своими друзьями, одноклассниками и даже с родителями. Четыре ребенка входили в группы, имеющие деструктивную направленность и пропагандировавшие насилие.

А вот неудачных попыток подростковых самоубийств было в разы больше: в 2019 году их было 267, в 2020 году – 151. Чаще всего попытки уйти из жизни (84% случаев, - Ред.) совершали девушки в возрасте 14-15 лет. Главные причины, побудившие девчонок на это – конфликты с одноклассниками, друзьями, разрыв отношений, недостаток внимания, депрессия или психические заболевания.

Булинг и жестокость родителей

История одного незавершенного детского суицида, которая случилась год назад, потрясла даже видавших виды специалистов. Папаша-тиран из Октябрьского района постоянно унижал своего 11-летнего сына, держа его в непрерывном страхе. «Я сейчас отрублю тебе руки и ноги!», - заорал он как-то на своего ребенка.

Перепуганный парнишка воспринял эти угрозы всерьез, убежал из дома и попытался совершить суицид. Мальчик, к счастью, выжил, а вот отца-изверга суд признал виновным по трем статьям уголовного кодекса и приговорил к пяти годам колонии. Сыну по решению суда папаша должен выплатить 100 тысяч рублей.

Тревожно, что за четыре месяца 2021 года в Прикамье ушли из жизни уже семеро подростков. Рост детских самоубийств составил 33%! Два случая произошли по причине булинга в школах. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

- Каждый такой случай – это трагедия и боль для нас, - говорит заместитель министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева. - Каждый раз мы проводим служебное расследование, пристально выясняем, кто и на каком этапе мог увидеть психоэмоциональное состояние ребенка и своевременно среагировать, но не сделал этого.

Чтобы заметить нестабильность подростка и его склонность к суициду, в школах края работает армия взрослых, которые должны вовремя распознать проблему и помочь школьнику: это 1000 педагогов-психологов, более 700 соцпедагогов и 8000 классных руководителей, ежедневно контактирующих с детьми.

Чтобы выявить тревожных детей, в школах проводят тестирование. Но даже психологи говорят, что та методика, по которой оно проводится, пока не является совершенной и требуется ее доработка.

- Нередко случается так, что именно одноклассники замечают признаки тревожного поведения ребенка, но не понимают, в каком случае необходимо обратиться за помощью взрослым и наша задача - дать каждому родителю, педагогу, обучающему в руки инструмент – научить навыкам распознавания тревожного состояния ребенка, и объяснить, куда идти с этой информацией, - считает Наталья Зверева.

В интернете идет настоящая война за умы и души наших детей, а родители не всегда понимают всей серьезности этого. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подросткам часто не хватает душевного тепла

Можно ли сделать так, чтобы подросток отказался от своей жуткой затеи? Об этом говорит руководитель Следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев, ведь именно следователям СК приходится разбираться с каждой такой трагедией.

- Считаю, что снизить это негативное явление можно исключительно профилактикой, социализацией детей, вовлечением в спорт и доброжелательным отношением, - считает Сергей Сарапульцев. – Если произошел суицид несовершеннолетнего, на место происшествия сразу же выезжает бригада следователей. В первую очередь выясняется, насколько подросток был активен в интернет-контенте. В ходе первоначальных следственных действий изымаются все электронные носители, записки, картины, рисунки, дневники… Если подросток совсем мал, то возбуждается уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Если суицид незавершенный и есть малейшее подозрение, что он был совершен по вине взрослых, ребенка тут же изымают из семьи в безопасное место. Обязательно назначается психолого-психиатрическая экспертиза.

Проводят ее по соглашению со Следственным комитетом в том числе и специалисты общественной организации «ПравДа вместе», центр работает в Перми более 10 лет, его специалисты консультируют детей, родителей и мониторят социальные сети тех пользователей, у которых было замечено деструктивное поведение.

- Мы исследуем и анализируем профили детей, которые покончили жизнь суицидом или совершили неудачную попытку, - говорит председатель правления ПРОО «ПравДа вместе» Ирина Чернова. – По случаям, произошедшим в этом году, заметили повторяемость контента: не только похожие маркеры-картинки, но и фото, видео, а также на надписи-статусы на странице в соцсетях. Всего мы проанализировали 245 страниц в соцсетях Вконтакте, Instagram, YouTube и Тик-Токе, у 118 детей. Оказалось, у каждого ребенка было по две-три странички. Чаще, они были абсолютно разные. Напрямую суицидальная активность прослеживалась у 19 детей, у других ребят странички были больше депрессивного характера. Двое из подростков были администраторами социальных групп, связанных с музыкой, пропагандирующей депрессивную суицидальную или около суицидальную тематику. Многие дети имели закрытые профили. Закрытость в социальных сетях можно объяснить тем, что они чувствовали контроль со стороны взрослых и классных руководителей и решили с помощью закрытой странички скрыть то, что происходит у них в душе. Также решившиеся на суицид дети чаще указывали не свои реальные имена-фамилии, а чужие.

Многие ребята из этого списка интересовались анимэ, которое сейчас активно развивается во всех регионах России. Проанализировали специалисты и те паблики, на которые были подписаны эти дети. 49 из них были с суицидальным контентом, информация о них была отправлена в Роскомнадзор на блокировку.

- Детей у нас 23% от общего количества населения Пермского края, и жизнь каждого ребенка дорога, - говорит Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. – И самое главное в этом вопросе - просвещение родителей и детей-старшеклассников. Главная причина детских суицидов в детско-родительских отношениях. Не выслушали ребенка, не дали ему любви… Причем трагедии происходят в обычных семьях. Родители руками потом разводят, как так? Мы все для него сделали – одели-обули, все купили, а он что? Но самого главного – душевного тепла ребенку так и не дали. Я всегда родителям говорю, в интернете сейчас идет война за умы и души наших детей, а родители до сих пор не понимают всей серьезности этого. Важно обучить родителей и старшеклассников первым признакам суицидального поведения, и тогда мы перестанем терять детей.