На трассе Пермь-Екатеринбург произошло два серьезных ДТП

Фото очевидца ДТП.

Первое ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург произошло 2 декабря 2023 года около 17:30. На 124 км трассы Р-242 «Пермь-Екатеринбург» в Кунгурском округе произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили 4 человек, погиб 16-летний ребенок (Подробности…).

Буквально через несколько минут, в 17:47, поступило сообщение о другом ДТП. На 96 км автодороги Пермь-Екатеринбург уже случилась массовое дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и грузового КамАЗа.

По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, водитель автомобиля «Тойота Королла» не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком КамАЗ, с последующим столкновением с автомобилем «Лада Гранта».

По нашей информации, в результате ДТП пострадали пять человек, включая двух детей 2012 годов рождения. Водителя «Лады-Гранта» пришлось доставать из салона автомобиля с использованием специального инструмента. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Еще ранее, около 15:20, на автодороге Полазна-Чусовой после столкновения со снегоуборочным трактором погиб водитель легкового автомобиля «Фольксваген» (Подробности…).

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