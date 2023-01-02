На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП сошлись легковой и грузовой автомобили

Фото: МЧС по Пермскому краю.

Информация о ДТП поступила 2 января 2023 года в 17:30. На 124 км федеральной трассы Р-242 «Пермь-Екатеринбург» в Суксунском округе произошло столкновение легкового и грузового автомобилей.

К месту ДТП прибыли пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю составе 5 человек личного состава и 1 единицы техники.

«В результате ДТП имеются пострадавшие. Подразделениями МЧС проводятся работы по деблокированию пострадавших в одном из автотранспортных средств. Возгорание и разлив топлива отсутствуют», - сообщили оперативную обстановку в краевом ведомстве.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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