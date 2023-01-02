На трассе Полазна-Чусовой снегоуборочный трактор разнес на части иномарку

Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.

По информации МО МВД РФ «Чусовской», 2 января 2023 года около 15:20 со стороны Полазны по автодороге Полазна-Чусовой двигался фронтальный погрузчик, осуществлявший очистку трассы от снега.

По неустановленной причине водитель спецтехники допустил снос задней оси погрузчика влево на полосу встречного движения.

В это время по встречной полосе двигался легковой автомобиль «Фольксваген». В результате столкновения двух транспортных средств водитель иномарки погиб на месте.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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