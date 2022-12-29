Новогодние места 2022-2023 в Перми: программа мероприятий, куда сходить

Смотрим кино! Фото: culture.ru

Предстоящие январские праздничные дни не дадут скучать жителям Перми и гостям города, для них театры и кинотеатры, творческие коллективы и музеи в свою афишу включили несколько новогодних мест 2022-2023.

Слушаем классику в аэропорту «Большое Савино» Перми

Одним из необычных новогодних мест 2022-2023 в Перми стал аэропорт «Большое Савино». В рамках ежегодной новогодней акции-поздравления можно услышать рояль. (0+)

В терминале аэропорта «Большое Савино» будет звучать живая музыка в исполнении преподавателей Пермского музыкального колледжа Анны Гостевой и Максима Сон.

Когда слушаем: ежедневно по 4 января 2023 года в 12:00-13:30 и 18:30-20:00.

Идем в Пермский краеведческий музей

Познавательными станут праздничные дни, проведенные в Пермском краеведческом музее. Новогодними местами 2022-2023 в Перми станет сам музей и его филиалы. (0+)

Здесь состоятся уютные семейные события: мастер-классы, экскурсии, творческие встречи. Гостей будут ждать сюрпризы: каждый ребенок при посещении мероприятий получит игровую карточку с заданием от музея и соберет коллекцию новогодних сувениров.

В Доме Мешкова (ул. Монастырская, 11) состоятся авторские экскурсии, квест «Сокровища Дома Мешкова», а также мастер-класс по текстильной кукле «Рождественский ангел».

Музей пермских древностей (ул. Сибирская, 15) приглашает на сборные экскурсии. Гости музея познакомятся с геологическими эпохами и древнейшими обитателями планеты.

В Детском музейном центре (ул. Пермская, 78) продолжает работать «Новогодняя мастерская». На занятиях каждый сможет создать свой собственный адвент-календарь, движущиеся открытки.

Музей-диорама (ул. Огородникова, 2) приглашает на мастер-классы по обвинской росписи игрушек, моделированию новогодней диорамы, рождественские гуляния.

Дом-музей «Подпольная типография» (ул. Монастырская, 142) проводит уютные семейные чтения, а также приглашает научиться создавать новогодние украшения!

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» в рамках фестиваля «Зимние Горки» состоятся мастер-классы по верховой набойке. Гости музея также познакомятся с основами пимокатного промысла, поиграют в народные настольные игры.

Когда идем: 3-8 января 2023 года.

Подробности: сайт Пермского краеведческого музея.

Смотрим спектакли в театрах Перми

Чтобы насладиться игрой актеров и посмотреть знаменитые постановки есть несколько театральных новогодних мест 2022-2023 в Перми.

В Пермском театре оперы и балета начинается пора новогодней сказки – балета «Щелкунчик» (6+). Действие балета переносит Петербург 1892 года. Именно в этом году в Мариинском театре состоялась его мировая премьера.

Когда идем: с 29 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Подробности: Пермский театр оперы и балета.

Спектакль «Жили-были чудеса, или Новогодняя сказка о счастье» (0+) представит Пермский дом народного творчества «Губерния». Новогодняя сказка расскажет о новых приключениях кота Матвея с участием Деда Мороза и его помощников.

Когда идем: с 29 декабря 2022 года по 7 января 2023 года.

Подробности: Пермский дом народного творчества «Губерния».

Смотрим новые фильмы в кинотеатрах Перми

Одними из популярных среди горожан станут новогодние места 2022-2023 а кинотеатрах Перми.

На семейные показы фильма «Чук и Гек. Большое приключение» (6+) приглашает киноцентр «Премьер». Это занимательная история двух братьев, которые жили очень дружно и постоянно вытворяли что-нибудь эдакое.

Когда смотрим: с 29 декабря 2022 года по 11 января 2023 года.

Подробности: киноцентр «Премьер».

Новогодняя история «Елки-иголки» (6+) в пермском кинотеатре «Синема Парк». Героиня фильма была уверена, что встретит Новый год одна, однако обстоятельства берут власть в свои руки и преподносят неожиданный подарок.

Когда смотрим: с 29 декабря 2022 года по 27 января 2023 года.

Подробности: кинотеатр «Синема Парк».

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