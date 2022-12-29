Новогодний салют 2022-2023 в Перми: запускаем сами и смотрим световое представление на телебашне

Салют в городе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Праздничного новогоднего салюта 2022-2023 в Перми не будет. Такое решение городские власти приняли еще в середине октября 2022 года и за прошедшие два с половиной месяца так его и не поменяли.

Запускать новогодние салюты 2022-2023 разрешено жителям Перми самостоятельно. Это можно сделать на улице и только с соблюдением правил безопасности.

Кроме того, в новогоднюю ночь 2022-2023 небо Перми раскрасит световое представление на телебашне.

Почему отменили праздничный новогодний салют 2022-2023 в Перми

Как заявил глава Перми Алексей Дёмкин, городские власти вслед за краевыми, пересмотрели программу праздничных новогодних мероприятий 2022-2023. Это было связано с проведением в Пермском крае частичной мобилизации.

Празднование Нового 2023 года на эспланаде не будет столь масштабным, отменят и новогодний салют 2022-2023 в Перми.

Световое новогоднее представление 2022-2023 на телебашне в Перми

Альтернативой праздничному новогоднему салюту 2022-2023 в Перми может стать световое красочное представление на 275-метровой телебашне.

В ночь на 1 января телебашню раскрасят 250 прожекторов архитектурной подсветки. Световое шоу продлится с 18:00 31 декабря до 05:00 1 января 2023 года.

Световое новогоднее представление 2022-2023 на телебашне жители Перми и гости города смогут наблюдать до 13 января 2023 года.

Когда смотреть: в ночь на Рождество, 7 января 2023 года, - до 05:00; в ночь на Старый Новый год, 13 января, – до 01:30; 29-30 декабря 2022 года и 1-8 января 2023 года – 18:00-00:00.

Куда смотреть: восточная часть Перми (Городские горки в Мотовилихинском районе).

Разрешение на запуск новогоднего салюта 2022-2023 жителями Перми

В Перми разрешили запускать новогодний салют 2022-2023 жителям города. Как рассказал полковник внутренней службы, заместитель начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Вадим Попов, запрещать фейерверки и салюты в новогоднюю ночь власти региона не собираются. Главным условием будет соблюдение правил пожарной безопасности.

Фейерверки и петарды можно запускать, но только на открытых участках улицы. Применение пиротехнических изделий запрещается:

- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;

- на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;

- на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и национальных парков.

В департаменте общественной безопасности администрации Перми отмечают, что продажа пиротехнических изделий разрешена только лицам старше 16 лет. Использование самодельных пиротехнических изделий запрещено. Приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие сертификата соответствия, наличие инструкции на русском языке, срок годности.

Также нужно быть внимательными и не позволять несовершеннолетним самостоятельно поджигать снаряд или находиться в непосредственной близости от него во время запуска.

Правила безопасности при самостоятельном запуске новогоднего салюта 2022-2023 в Перми

В МЧС России рассказали о правилах безопасности при самостоятельном запуске петард и фейерверков, новогоднего салюта2022-2023 в Перми:

- Тщательно изучите перед запуском инструкцию;

- Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей;

- Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередач и др. препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто залетают на балконы или, пробивая оконные стекла, в квартиры, служат причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей;

- Не бросайте горящие петарды в людей и животных;

- Запускать петарды детям запрещено;

- Не задерживайте горящую петарду в руках;

- Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку;

- Используйте петарды только на открытом воздухе;

- Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 метров;

- Хранить и переносить петарды следует только в упаковке. Нельзя носить петарды в карманах;

- Разбирать петарду запрещается;

- Категорически запрещается сжигать фейерверки в кострах;

- Запрещено наклоняться над пиротехникой;

- Если петарда не сработала - не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз;

- Не запускайте ракеты, салюты во дворах-колодцах, квартирах, вблизи домов и на небольших огороженных территориях. Места для запуска каждого конкретного изделия должны быть указаны в инструкции.

- Не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя на 5-6 метров или после того, как фитиль был подожжен, положите на землю и быстро удалитесь на расстояние 5-6 метров от изделия.

Если ракета или салют не запустились, не стоит проверять причину этого слишком рано. Выждите 10 минут, после чего аккуратно залейте несработавший снаряд водой и утилизируйте его вместе с остальным мусором.

Штраф при нарушении правил безопасности запуска новогоднего салюта 2022-2023 в Перми

В случае, если кого-то потянет покуражиться, и он запустит петарду с балкона, а этот момент заснимет кто-то из прохожих или соседей и передаст запись в МЧС, то придется раскошелиться на штраф.

Штраф для физических лиц при нарушении запуска новогоднего салюта 2022-2023 в Перми составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

Куда обращаться при обнаружении пожара в Перми

В случае пожара или появления дыма нужно немедленно позвонить по телефону «101» или «112», указав точный адрес. До прибытия пожарных служб следует принять меры по эвакуации людей.

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