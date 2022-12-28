Новогодние выходные дни 2022-2023 в Перми: когда отдыхаем и что решают с 31 декабря

Готовимся к новогодним выходным! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новогодние выходные 2022-2023 в Перми включат в себя уже ставшие привычными несколько дней для отдыха. Более недели выходных дней для многих из нас стало чем-то обычным, хотя каких-то 70 лет назад наши бабушки и дедушки отдыхали всего один день – 1 января.

Лишь с 2013 года официальные новогодние выходные в России стали укладываться в уже знакомый период - с 1 по 8 января.

Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты РФ, новогодние выходные дни 2022-2023 в Перми вновь продлятся с 1 по 8 января 2023 года.

По воле календаря, на 31 декабря 2022 года выпадает суббота, то это тоже будет нерабочий день. Получается, что новогодние выходные 2022-2023 в Перми увеличатся до девяти дней.

В предстоящие новогодние праздники 2022-2023 в Перми 1 и 8 января 2023 года выпадают на воскресенье. Это значит, что совпавшие с нерабочими праздничными днями выходные будут перенесены на другие даты этого же года - 24 февраля (пятницу) и 8 мая (понедельник).

В Госдуме РФ в настоящее время ведутся жаркие дебаты о судьбе дня, выпадающего на 31 декабря. Большинство депутатов склоняются к тому, чтобы сделать его нерабочим выходным днем вместо 8 января. Вполне логичное и ожидаемое решение, учитывая, что 31 декабря мало кто из россиян трудится полноценно – идет подготовка к наступающему Новому году!

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