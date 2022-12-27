Кто такие DS Crew, которые влюбили в себя миллионы россиян

Подписчики DS Crew просто заваливают команду признаниями в любви. Фото: «ГПМ РТВ».

- Пермь — это стиль, - коротко оценил выступление пермской команды DS Crew на шоу «Новые танцы» Азамат Мусагалиев.

Пермяки сначала вышли в финал рейтингового танцевального телевизионного проекта на канале ТНТ, а потом стали победителями! Каждый их стильный номер на проекте сначала взрывал зал, а потом видео с выступлением набирало и продолжает набирать миллионы просмотров в интернете.

Любой пост на официальной странице DS Crew подписчики просто заваливают сотнями признаний в любви: «Вы не такие как все: вкусные, стильные, самобытные!», «Я ваши выступления пересматриваю по несколько раз», «Вы влюбили в себя всех зрителей, наблюдать за тем как сливается музыка и танец – удовольствие!»

- Команду DS Crew можно назвать едва ли не самыми запоминающимися участниками сезона, - говорит PR-менеджер «ТНТ-Пермь» Наталья Шаравьева. - Ребят порой упрекают за чересчур расслабленные и спокойные движения, но команда гнет свои линию и стиль.

В проекте «Новые танцы» пермская команда участвует второй раз. Впервые страна увидела DS Crew в октябре 2021 года, когда ребята вышли на сцену в черных костюмах и станцевали по хит «Странные танцы» группы «Технология». Год назад DS Crew удалось дойти до полуфинала и обзавестись поклонниками.

В этом году команда вновь решила попытать счастья во втором сезоне танцевального шоу, поражая судей пластикой и своим необычным стилем. Причем, этап за этапом пермяки делали что-то новое, не изменяя при этом своему авторскому стилю.

Жюри проекта отдало пермской команде заслуженную победу и один миллион рублей. Фото: «ГПМ РТВ».

- Когда прошли в финал были классные ощущения, - поделился руководитель DS Crew Дмитрий Ваганов. - Картинка и выступление получились красивыми, юмор срабатывал, было забавно. Фишки и приколы для номеров в основном придумываю я, а ребята помогают их сделать еще более смешными.

Зато финальное выступление команды под сингл норвежской группы А-ha «Summer Moved On» удивило даже ведущую Лейсан Утяшеву.

- Браво, я хочу сказать от себя, что вы – эмоциональные шахматисты, и эту партию вы можете выиграть, - сказала она.

И жюри действительно отдало пермской команде заслуженную победу и один миллион рублей!

- Мы сделали все, что могли и прошли этот путь до конца. Мы благодарны вам за поддержку, - написали ребята на своей официальной страничке в соцсетях.

Как пермяки шли к своему успеху? Когда появилась группа DS Crew? Какие танцоры входят в основной состав? Кто ставит номера, и как ребятам удается вызывать у зрителей такую бурю эмоций?

- Ds Crew – это танцевальная команда из Перми с многолетним опытом работы и победами на многих площадках и чемпионатах Пермского края и России, - рассказывают о себе танцоры. – Бессменный руководитель команды, главный хореограф и основатель школы танца «DANGER ELECTRO» - Дмитрий Ваганов.

Дмитрий Ваганов - бессменный руководитель команды. Фото: страница ВК DS_crew_official.

С юности Дмитрий является поклонником британской группы Depeche Mode. Он буквально рос на этих треках: они звучали у него везде: дома и на радио.

В 2009 году после окончания Пермского государственного медицинского университета Дмитрий Ваганов открыл свою студию танцев. Хореографией он увлекся еще в годы студенчества, а после получения диплома понял, что ошибся с выбором будущей профессии.

О соперниках по проекту «Новые танцы» Дмитрий однажды высказался так: «Команды стараются работать на максималках, и когда они видят, что соперник работает быстрее, думают «надо быстрее них работать». И это бесконечная гонка. Я же в этом направлении стараюсь отталкиваться от музыки. Музыка, которую мы выбираем, говорит тебе «будь медленнее, будь более вязким, будь поточным». В итоге, выходит так, что это сильно отличается. Меня это радует».

Ds Crew не пытаются работать быстрее, чем соперники, а стараются отталкиваться от музыки. Фото: «ГПМ РТВ».

Танцовщица Мария Худа пришла в danger_electro девять лет назад и поняла, что угадала со студией.

- Первое мое направление было Hip Hop Choreo, но через пару месяцев я ушла в Jazz-Funk, а в дальнейшем в Strip и High Heels, - рассказывает она. - До 2016 хоп почти не танцевала. Полноценно ходить именно к Дмитрию начала с конца 2015 года. В Ds Дима меня звал раз пять. А пришла я лишь в 2018 году. Быстро освоилась, встала в постановку и вскоре поехала на Russia Respect Showcase.

Еще одна участница коллектива Ксения Фрайман. В DS crew девушка танцует с 2016 года.

- Всю историю команды я прошла бок о бок с Димой, - говорит она. – Переживала все взлеты и падения, танцевала почти в каждой программе, не пропускала ни один чемпионат. Дима вырастил меня с нуля до профи танцора. Я безмерно благодарна ему за это.

Второго представителя сильного пола в команде DS crew зовут Кирилл Дударь.

- Я занимаюсь танцами с 2014 года, попал в danger_electro случайно, после того как увидел их на мероприятии по причине праздника в моей школе. Начинал с Хип-Хопа, расширяя и разбавляя свою базу другими направлениями. Потом попал в основной состав DS crew и с конца 2015 года начал развивать себя, как хореограф в этой же студии. Потом были уход из коллектива и возвращение в состав DS crew весной 2021 года.

Анжелика Чащина в танцах более 10 лет. Восемь из них были посвящены бальным. Поняв, что устала быть в каких-то «рамках», девушка начала искать другие варианты самореализации.

- Я начала рассматривать современные направления, - объясняет участница DS crew. - После выступления danger_electro на Дне города я поняла, что если выбирать школу танца, то только эту. Сразу записалась на занятие. Через полгода стала тренироваться у Дмитрия Ваганова и оценила, насколько это талантливый хореограф. В 2020 году вошла в основной состав DS Crew. Сейчас я с удовольствием участвую в проектах и делаю самостоятельные шаги.

По мнению всех участников команды, участие во втором сезоне «Новых танцев» далось им проще, поскольку уже была понятна «внутренняя кухня» проекта. Однако перед ребятами стояла серьезная задача - удивить судей, поэтому приходилось идти на риск и экспериментировать. И результат этих экспериментов оказался 100%-ным попаданием в мишень, центром которого стали миллионы сердец людей, любящих танцы.

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