Пермская команда DS Crew выиграла в шоу «Новые танцы» на ТНТ

Фото: ВКонтакте/DS_crew_official

Танцоры из Перми стали победителями шоу «Новые Танцы» на ТНТ. Они выиграли главный приз — один миллион рублей.

В финале пермяки обошли команду Move Up Team из Истры. Напомним, что танцоры из DS Crew прошли в финал с танцем под песню Happy Nation от группы Ace Of Base, удивив необычным стилем и подачей. Членами жюри в этом сезоне были Мигель, Ида Галич и Владимир Варнава.

Напомним, что команда DS Crew участвовала в «Новых Танцах» в 2021 году. Тогда танцоры смогли дойти до полуфинала. На этот раз они решили вновь побороться за победу во 2 сезоне и достигли цели.

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