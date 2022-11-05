Команда DS Crew из Перми вышла в полуфинал шоу «Новые танцы»

Фото: ds_crew_official

5 ноября на телеканале ТНТ было жарко: за выход в полуфинал шоу «Новые танцы» бились лучшие танцоры. В том числе и пермская команда DS Crew. Выступление наших ребят вызвало настоящий восторг как у членов жюри, так и у зрителей. В судейской коллегии в этот раз восседали Мигель, Егор Дружинин и Азамат Мусагалиев, сообщили в пресс-службе телеканала. Кстати, Мигель очень тепло встречал нашу команду - DS Crew в дэнс-батле не новички.

Пермские танцоры были, как обычно, «на своем вкусе»: они «порвали» не только зал, но и судей, благодаря высокой оценке которых вышли в полуфинал второго сезона проекта.

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