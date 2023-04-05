Устроившему стрельбу в ПГНИУ Тимуру Бекмансурову назначили медэкспертизу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми новая медицинская экспертиза назначена Тимуру Бекмансурову, который пришел в ПГНИУ с ружьем и открыл огонь. Информацию этом «КП-Пермь» подтвердили в Свердловском районном суде.

Решение о назначении экспертизы было принято 4 апреля. Напомним, что при задержании нападавший получил тяжелые ранения. В результате ему ампутировали часть ноги. Бекмансурову присвоили III группу инвалидности. Он с этим не согласен, и теперь требует смены на II группу.

Отметим, что инвалиды I и II группы имеют ряд преимуществ по сравнению с другими группами осужденных. Например, их условия содержания лучше, для них устанавливаются повышенные нормы питания, они могут получать дополнительные посылки, а к труду привлекаются по их желанию.

Трагедия в Пермском университете произошла 20 сентября 2021 года. Погибли 6 человек, еще 59 получили травмы. Тимура Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению. Он пытался обжаловать решение суда и просил учесть ряд «смягчающих обстоятельств»: свою вину полностью признал, обязался выплатить причиненный ущерб, стал инвалидом, ранее судимостей не было. Об этом он говорил и во время выступления с последим словом. В результате приговор оставили без изменений.

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