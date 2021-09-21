Устроившему стрельбу в ПГНИУ Тимуру Бекмансурову ампутировали ногу

Нападавший на универ был серьезно ранен во время задержания.

Напавшему на Пермский университет 18-летнему Тимуру Бекмансурову, по предварительным данным, по колено ампутировали ногу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Молодой человек так и не приходил в сознание.

Напомним, студент-первокурсник застрелил 6 человек. Еще 24 человека пострадали. Сегодня утром семерых пострадавших самолетом МЧС госпитализировали в Москву. Их близким и всем, кому это необходимо, оказывается психологическая помощь.

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