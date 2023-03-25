Пермские волонтеры научились делать «сухой душ» для бойцов СВО

Татьяна и Анастасия делают "сухой душ" дома на кухне. Фото: Анна Маркова

Пермяки продолжают активно заниматься сбором гуманитарной помощи для участников СВО. В команде волонтеров «Молот – наш пермский танковый батальон», организованном Ольгой Решетовой, есть участники, которые научились делать «сухой душ» и целебный заживляющий бальзам для бойцов.

Днем - работа, вечером волонтерство

- Я работаю на промышленном предприятии, а в свободное время занимаюсь волонтерской деятельностью. Нередко дома мы собираемся двумя семьями и приступаем к работе, - рассказывает Татьяна Абдалова. - Идея помогать нашим ребятам на СВО пришла когда в интернете увидела, как женщины из Крыма делают для бойцов «сухой душ» и решила попробовать.

Что такое «сухой душ»?

Для «сухого душа» нужна тонкая губка – Дорнит, продается в хозяйственных магазинах. Ее разрезают на небольшие кусочки, затем пропитывают специальной очищающей пеной для лежачих больных, которая не требует смывания водой, складывают в несколько раз и упаковывают в небольшой зип-пакет. Далее в другой пакетик помещают отрезок тонкого рулонного полотенца, как в парикмахерских, вкладывают инструкцию, туда же кладут пакет с пропитанной губкой, выпускают из него воздух – готово.

На изготовление душа нужно всего несколько компонентов. Фото: Анна Маркова

Как пользоваться "сухим душем"

Пользоваться нужно так: пропитанную средством губку нужно смочить 50 мл воды, вспенить руками и нанести на загрязненные части тела, смывание водой не требуется. Потом вытереть пену насухо полотенцем. Кожа после него становится чистой и мягкой, нет липкости. В полевых условиях это просто незаменимая вещь. Он занимает мало места, а себестоимость одного такого набора менее 7 рублей.

Вот так выглядит"сухой душ", он занимает совсем немного места. Фото: Анна Маркова

Когда начали заниматься изготовлением «сухого душа», покупали расходный материал на свои средства. Затем, благодаря телеграм-каналу «Молот - наш пермский танковый батальон», нашлись еще желающие помогать: Юлия Колчанова, Наталья Караханова и Ольга Решетова, организатор телеграм канала тоже не осталась в стороне, - говорит Татьяна Абдалова. - В основном в сборке душа участвуют мои дочери Анастасия и Алина Евграфовы, помогаю я и моя сестра Альбина Хохрякова. Сейчас присоединяются и другие неравнодушные люди, потому что такой душ можно делать в домашних условиях.

«Монастырский бальзам» заживляет раны

Про целебный бальзам мы узнали от крымчан, которые уже давно поставляют уникальную заживляющую мазь «Монастырский бальзам» в зону СВО, его очень ценят наши бойцы.

- У него антисептический, заживляющий и смягчающий эффект, - объясняет Татьяна Абдалова. - Бальзам очень помогает, раны с ним быстрее затягиваются. А у ребят ожоги, порезы бывают, мозоли, «цыпки на руках».

Заживляющий бальзам отправляют вот в таких баночках. Фото: Анна Маркова

Для изготовления бальзама нужны: растительное подсолнечное сыродавленное масло, прополис, воск и куриный желток. Все эти компоненты поочередно закладываются в кастрюлю и варятся. Когда бальзам немного остынет, его раскладывают по небольшим пластиковым баночкам.

- Все компоненты нам предоставляют жители Перми и Пермского края, самые обычные люди, у которых есть подсобное хозяйство, - рассказывает Татьяна. - Например, Светлана Васильева организовала регулярную поставку из Карагая пчелиного воска, прополиса и яиц. Яйца обязательно должны быть домашние. Сыродавленное масло нам поставляет производитель Del Grano. Помогают и другие неравнодушные люди.

Каждая изготовленная партия «сухого душа» и «Монастырского бальзама» сразу отправляется на склад гуманитарной помощи батальона «Молот» и при первой же возможности отправляют бойцам.

Волонтеры танкового батальона "Молот" отправили десятки таких коробок в зону СВО. Фото: Анна Маркова

Помощь не будет лишней

Наступает теплое время года, поэтому команда Татьяны Абдаловой будет увеличивать объемы производства «сухого душа».

- Спрос будет расти, - говорит волонтер. - Если к нашей компании присоединятся другие хорошие люди, мы будем только рады.

Напомним, все желающие могут помочь нашим добровольцам, мобилизованным и военнослужащим и присоединится к сбору гуманитарной помощи. Актуальные сборы и реквизиты можно найти в телеграм-канале «Молот - наш пермский танковый батальон».

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

Читать также

В Перми волонтерам нужны помощники, чтобы делать сети нашим бойцам

С работой справится каждый (Подробнее...)

«Перевели 50 тысяч, и я не знаю кто». За два месяца пермяки собрали тонны гуманитарного груза для добровольцев

Ольга Решетова с командой помогает ребятам на передовой (Подробнее...)