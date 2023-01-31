В Перми волонтерам нужны помощники, чтобы делать сети нашим бойцам

Елена приходит плести сети пока дети в саду и школе. Фото: Анна Маркова

- Я подписана на разные группы, читала новости, связанные с военной операцией. Прочитала, что разведчикам очень нужны маскировочные сети, решила изучить этот вопрос, - говорит пермячка Юлия Вараксина. – Вначале нашла в интернете множество роликов, как их плести, как навязывать ленточки на рыболовные сети, а потом узнала о жителе Самары, который продает сети для рыбаков по хорошей цене и заказала у него.

Юлия поет в хоре «Сирень», позвала на помощь подругу Аллу. Женщины на свои деньги купили ткань, нарезали из нее сотни ленточек, разложили по комнате сеть и начали оплетать ее ленточками. Чуть позже к ним присоединился весь хор.

Несколько дней упорных трудов - и маскировочная сеть размером 2х3 метра была готова. Пермячки отнесли ее в пункт сбора гуманитарной помощи для танкового батальона «Молота».

Женщины приезжают из Закамска, чтобы помогать плести сети. Фото: Анна Маркова

Но оказалось, натуральные ткани быстро намокают, и сеть становится неподъемной, да еще и по размеру маловата - закрывала лишь лобовое стекло большой военной машины.

Стало ясно, что нужны легкие и непромокаемые материалы, а размеры сетей следует увеличить минимум вдвое.

В группы волонтеров был дан клич – нужны помощники.

- Начали приходить люди, которые готовы были помогать, нужно было помещение, и мы его нашли, - рассказывает волонтер Ольга Решетова. - Абсолютно бесплатно нам предоставил его директор АО «Спартак» Валерий Никулин. Просторное, светлое, в самом центре города.

Волонтеры работают в три смены – с раннего утра до самой ночи, кто сколько может.

- Мы сделали деревянные стойки, на них накидываем рыболовную сеть, а потом прикрепляем к ним лоскутки, - рассказывает Юлия Вараксина. – В день удается сделать две сети, но этого очень мало. У нас запросы от разных подразделений, одним нужны 40 сетей, другим – 20. Скоро мы планируем закупить большую партию ткани, из которой сделаем больше сотни сетей. И нам, конечно, нужны еще руки и средства.

Вдень удается сплести несколько таких сетей. Фото: Анна Маркова

Пермяки плетут сети размером 3х6 метров, бойцы уже получили десятки таких экземпляров. Несколько сетей могут замаскировать военную машину.

- Работа подходит любому, здесь нет ничего сложного. Волонтеры сами выбирают: кто-то разрезает ткань на ленточки, кто-то прикрепляет, - говорит Юлия. - Конечно, нам нужна финансовая поддержка. Мы призываем предприятия, ИП, простых людей, - присоединяться к помощи нашим бойцам.

- У нас открывается филиалы в разных районах: в Орджоникидзевском, Индустриальном и Кировском, - говорит волонтер Ольга Тухтаметова. - Выбирайте тот, что ближе и приходите.

Ольга Тухтамышева, Юлия Вараксина и Ольга Решетова, благодаря им получилось организовать изготовление сетей. Фото: Дарья МАРКОВА

Если вы хотите и готовы помогать, информацию о расписании работы филиалов по изготовлению носилок можно найти в телеграмм-канале «Молот – наш пермский танковый батальон». Или позвонить Юлии Вараксиной по телефону: +79024743717. Там же можно найти информацию по другим направлениям помощи нашим военнослужащим на СВО.

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