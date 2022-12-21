Ручной ворон Гоша из Прикамья нашел невесту

Александр и ворон Гоша в гостях у Браны. Фото: кадр видео vk.com/voron_gosha_tv

Помните известных блогеров из Лысьвы Александра Чугайнова и его умного ворона Гошу, который умеет выполнять команды: приносит предметы, подавать голос, различать цвета, ходить восьмеркой. Так вот, Гоша сейчас в гостях у подруги за несколько тысяч километров от дома.

В плацкарте с вороном

Перед Новым годом Александр приняли приглашение знакомого - Артура Малиева из Тверской области. У Артура свой конно-спортивный клуб – «Конаковские конюшни», большое хозяйство. Кроме лошадей есть лоси, верблюды, гуси, кролики, страусы и другие животные, но поехали пермяки, в первую очередь, чтобы познакомится и пообщаться с вороном Браной.

Гоша слева, Брана справа на плече у Артура Малиева на плечах. Фото: кадр видео vk.com/voron_gosha_tv

Путешествие у Александра и Гоши получилось насыщенное. Из Лысьвы они приехали в Пермь и сели в поезд.

- Мы ехали в плацкартном вагоне, Гошу я посадил в переноску, так мы с ним и ехали, - рассказывает Александр Чугайнов. – Переноску я открывал, чтобы кормить и поить Гошу, так что соседи видели, какой с ними рядом необычный пассажир, с интересом смотрели на него. Кто-то даже нас узнал, говорили: «А, это вы, знаем, видели». Доехали мы хорошо, Гоша нормально перенес дорогу.

Сначала блогеры приехали в Москву, там их встретила подписчица Анна и отвезла в клинику, где Гоша сдал анализы - для профилактики, Саша следит за его здоровьем.

- Вот там-то нас задарили вниманием, - говорит Александр. - Сотрудники клиники смотрели наши видео и ждали нас. Очень тепло приняли, расспрашивали про Гошу, восхищались.

Брана Гошу пока в домик не пускает. Фото: кадр видео vk.com/voron_gosha_tv

Встреча с Браной

Из Москвы Анна довезла блогеров в Тверскую область - знакомится с невестой, она младше Гоши примерно на год. Перья у птицы тоже черные, как уголь, но размером Брана чуть меньше. У нее есть свой вольер, и первая их встреча с Гошей прошла вполне спокойно.

- Мы хотели их свести, но птицы они уже взрослые и выращенные в неволе, особых надежд не питали, что после этой встречи будет потомство, - рассказывает Александр Чугайонов. – Пока контакта между ними не заметили, днем мы с ними много гуляем, они общаются. В вольере первое время Брана показывала, кто тут хозяйка. Могла Гошу погонять, но спустя пару дней он освоился и стал сам летать за подругой, могли даже из-за еды повздорить. Гоша стал подражать Бране, звуки с ее интонацией произносить.

Гоша с Александром еще пару дней планируют погостить у своих друзей, а потом поедут домой, встречать Новый год.

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