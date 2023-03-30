В Гидрометцентре рассказали, каким будет лето в Пермском крае

Весна нынче ранняя, вот бы и лето было теплым! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевом Минприроды поделились прогнозом Гидрометцентра России о том, каким будет наше лето. Синоптики сухо пишут: «Погода будет в пределах нормы». Мы поспешили узнать, сколько это в градусах и позвонили начальнику Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павлу Смирнову.

Специалист сразу предупредил, что подобные долгосрочные прогнозы носят сугубо предварительный и вероятностный характер, и необходимо помнить, что оправдываемость таких прогнозов находится на уровне 65-70%.

В силу большой изменчивости атмосферных процессов в наших широтах такой прогноз не может быть заблаговременно дан также детально, как, например, недельный прогноз. В основном долгосрочный прогноз публикуют для оценки рисков возникновения в течение теплого сезона ЧС природного характера, прежде всего, таких как засухи и пожары.

Итак, по данным Гидрометцентра, на большей части Пермского края в апреле – июне ожидается средняя месячная температура, а осадки - в пределах нормы.

Температура выше нормы ожидается в июне на северо-востоке Прикамья.

В июле средняя месячная температура предполагается выше нормы.

В августе и температура, и осадки прогнозируются в пределах нормы.

В Перми для апреля дневная норма быстро растет от +4…+5 градусов в начале месяца до +12…+13 градусов в конце. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что же такое норма?

Как объясняет Павел Смирнов, под нормой понимают среднюю многолетнюю величину метеопараметров (температуры, осадков, прочих показателей) за определенный установленный период. В данный момент для нормирования и сравнения используется 30 летний период с 1991 по 2020гг.

Когда специалисты говорят о средней температуре, то имеют в виду среднесуточную температуру.

Норма средней температуры для апреля в центральной части Пермского края это +3…+4 градуса, для мая +11…+12, для июня и августа +15…+16 градусов, для июля +18…+19 градусов. Нужно отметить, что по северным районам эти цифры на 2-3 градуса меньше, а по южным больше. Но для обычного человека эти цифры звучат непривычно, разве может быть + 15 градусов в июне нормой, поэтому удобнее для восприятия использовать средние показатели дневных температур.

В Перми для апреля дневная норма быстро растет от +4…+5 градусов в начале месяца до +12…+13 градусов в конце. В течение мая средние показатели дневной температуры растут от +13 до 19 градусов, в июне от + 20 до +24. Месяц с наиболее стабильными и высокими средними дневными температурами +23…+25 – это июль, а в августе начинается постепенное снижение от +22 до +18 градусов, к концу же сентября температура днем падает до +10…+11.

Cудя по прогнозу Гидрометцентра, нас ожидает приятное и теплое лето. Однако Павел Смирнов уточняет, что крайне редко случается, когда погода держится в пределах нормы во все месяцы.

- Вспомнить май прошлого года, он был откровенно холодным и дождливым, а два года назад, наоборот, самым жарким за всю историю, - говорит синоптик. - Вспомните прошлый День города, когда было всего + 8 и шел дождь. А июль и август были сухими и жаркими. Прогноз 2023 года предполагает более ровное течение погоды, без жестких перепадов, и исходя из прогноза вероятность холодного лета в этом году в Пермском крае – достаточно низкая.

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