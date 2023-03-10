Половодье. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Прикамье наступило долгожданное тепло. На начало календарной весны пришлись дни с плюсовой температурой воздуха и обильными осадками. Нынешний характер погоды не только радует, но и внушает опасения по поводу возможного раннего начала половодья в Пермском крае. Особенно это интересует жителей населенных пунктов, расположенных на берегах водоемов.

Что ждать от весны 2023 года мы поинтересовались у пермских синоптиков.

По мнению руководителя Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ПЦГМС) Павла Смирнова, мартовская погода на половодье практически не влияет, потому что в этот месяц года нет устойчивого потепления. Для этого необходим стабильный переход от нулевой отметки к положительным температурам, а затем их дальнейший рост.

«Такая ситуация по результатам многолетних наблюдений может наступить ориентировочно после 5 апреля. Исходя из этого, паводковые процессы в Пермском крае начинают развиваться уже ближе к 10 апреля. Это характерно для центральных и южных частей Прикамья», - отмечает руководитель Пермского гидрометцентра.

В свою очередь для крупных агломераций, таких как Пермь, небольшой подъем воды в малых реках может начаться на неделю раньше – в конце марта. Это связано с тем, что в городе снег начинает сходить быстрее: городская территория больше улавливает солнечное тепло, снег насыщен различными примесями.

«Исходя из текущего потепления в Пермском крае, которое, предположительно, затянется до конца второй декады марта, пик паводкового процесса придется в привычные сроки», - констатирует Павел Смирнов.

В рекордный по своим температурным аномалиям март 2020 года, когда метеорологическая весна наступила после 10 числа, активные паводковые процессы все равно протекали лишь в апреле.

Что касается северной и северо-восточной частей Пермского края, то половодье здесь ожидается в ближе к концу апреля – началу мая.

Своего коллегу поддержал доктор географических наук, специалист ГИС центра ПГНИУ Андрей Шихов. Он считает, что раннее половодье в марте – не характерное для Прикамья явление. Даже беспрецедентные погодные аномалии в марте 2020 года не сумели принести в регион раннее половодье. В самые теплые годы подъем уровня воды в водоемах края наблюдается в начале апреля.

«Сейчас в Пермском крае только самое начало очень мощного потепления, пик которого придется на четвертую пятидневку марта. Погода будет носить неустойчивый характер с приходящими волнами холода. Скорее всего, в этот период мы будем свидетелями температурных рекордов. Снег будет таять, но до половодья у нас еще очень далеко», - делится своим прогнозом Андрей Шихов.

Характер нынешнего половодья определяют не только дефицит запасов накопленного снега, но и малоснежный осенне-зимний период. Можно сделать вывод, что максимум, чего достигнет половодье весны 2023 года, это средние многолетние показатели. Этому будут способствовать интенсивное таяние снега и большое количество осадков. Сейчас наблюдается компенсация недостающей влаги за счет прошедших снегопадов.

«Пока условия для обильного половодья в Пермском крае не складываются», - утверждает ведущий специалист ГИС цента Пермского университета.

Андрей Шихов склоняется к тому, что весной 2023 года можно ждать лишь локальные подтопления в южных частях Пермского края, а также в Кудымкаре и Яйве.

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