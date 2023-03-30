В Пермском крае первый клещ напал на человека

В Перми сезонные лаборатории по исследованию клещей уже открылись или откроются в ближайшие дни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сезон клещевой активности в Пермском крае открыт. 28 марта первый пострадавший от присосавшегося клеща обратился в лабораторию. Это случилось в городе Чайковском. Пострадал владелец собаки, который гулял со своим питомцем в лесопарковой зоне недалеко от дома, а когда вернулся, обнаружил у себя присосавшегося клеща.

Мужчина отнес кровопийцу в лабораторию. Членистоногого исследовали на инфекции и, к счастью, ни клещевым энцефалитом, ни клещевым боррелезом, ни другими заболеваниями он инфицирован не был.

Эпидемиологи уточняют, что конец марта – это очень ранний срок для начала активности клещей. Причиной этому стала ранняя весна и практически полный сход снега. Специалисты напоминают, что прививку от клещевого энцефалита сделать еще не поздно, вакцина во всех поликлиниках есть, только необходимо после прививочного курса выждать две недели до выезда в неблагополучную территорию.

Проводится вакцинация по двум схемам – основной или экстренной. Основная включает в себя две прививки, которые необходимо поставить с ноября по март с интервалом, в зависимости от вакцины от 1 до 6 месяцев. Затем через 12 месяцев необходимо поставить третью прививку.

При экстренной или ускоренной схеме вакцинации сокращается интервал между первой и второй прививкой, а ревакцинация проводится через 12 месяцев после второй прививки.

- Вся территория Пермского края является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, - напоминают в региональном Роспотребнадзоре. – Поэтому не стоит употреблять в пищу сырое молоко от коз, овец, коров, а также молочные продукты из него. А молоко, приобретенное в частных хозяйствах, можно употреблять только после кипячения.

Если клещ все-таки присосался, его необходимо снять и отнести в сезонные лаборатории по исследованию клещей. В Перми и Пермском крае они уже открылись или откроются в ближайшие дни.

Лаборатории по исследованию клещей в Перми:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», ул. Куйбышева, д. 50, тел: 233-40-35. Дата открытия - 3 апреля.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Западный филиал, ул. Сысольская,4, тел: 8(342) 284-11-92; 89223048152. Дата открытия - 3 апреля.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Центральный филиал, ул. Мира, 66г, тел: 8(342) 221-75-81. Дата открытия - 3 апреля.

ООО «МедЛабЭкспресс», все районы Перми и Пермского края Дата открытия - 1 апреля.

ООО «Пермская краевая центральная клинико-диагностическая лаборатория», ул.Серпуховская, д.4А, тел 8(342)22-333-44. Дата открытия - 15 марта.

ООО «Гемотест», ул.Мира,59, ул.Карпинского,25, ул.Ленина,76, ул.Крисанова,26б, ул.Белинского,47, ул.Ким,115, ул.Уральская,95, ул. Уинская,18. Дата открытия - 15 марта.

ООО «Инвитро», ул.Мира,59, ул.Мира,10 а, ул.Уинская,5, ул.Куйбышева,107, ул.Крупской,40, Комсомольский пр.,24. Дата открытия – 1 апреля.

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