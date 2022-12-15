В Пермском крае эвакуировали школу из-за разбитой колбы с ядом

Детей на два дня перевели на дистанционное обучение. Фото: ВК Менделеевская СОШ

В школе поселка Менделеево в Карагайском районе 14 декабря произошло ЧП: во время урока в кабинете химии ученица 8-го класса разбила ампулу с бромом.

По информации источника «КП», учитель химии попросила детей подойти ближе к столу, чтобы посмотреть опыт. Колба с бромом стояла посередине стола, ученица нечаянно столкнула ее, колба разбилась.

Учитель тут же вывела детей из класса и объявила о ЧП во всей школе. Едкий запах стал распространяться и чувствовался в учебном учреждении от первого до третьего этажей. Несколько сотен детей оперативно были выведены из школы, а учитель и лаборант пытались гасить яд.

- Детей быстро вывели из школы, они даже портфели, телефоны не успели взять и выбежали на улицу, - рассказала мама одного из учеников школы. – Родители говорили, что у одной девочки кровь из носа шла, у другой немного голова болела. Педагоги сказали дать детям молоко с содой и учиться два дня дома.

Директор школы, она же и учитель химии Татьяна Богданова, отказалась от комментариев, предложив обратиться в Роспотребнадзор. Так мы и поступили, ждем ответ. А вот в Минобре Пермского края прокомментировали случай.

«Учащиеся школы переведены на два дня на самообучение (15 и 16 декабря). Вчера на место выезжали специалисты западного отдела Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае, по результатам обследования места разлива установлено, что угрозы для здоровья детей и педагогов нет. Специалистами даны рекомендации по нейтрализации летучего вещества и ликвидации последствий в короткие сроки. В понедельник все учащиеся вернутся к обычному режиму обучения. Отметим, грамотные и своевременные действия работников школы позволили не допустить вреда для здоровья детей».

СПРАВКА «КП»

Бром достаточно ядовит, а его пары – токсичны. При содержании в воздухе 0,001 процента появляются кровотечение из носа, головокружение, раздражаются слизистые. Концентрация уже в 0,02 процента вызывает удушье, спазмы и заболевания дыхательных путей. Если же небольшое количество брома попадет на кожу, то появится сильный зуд, при длительном воздействии – болезненные и долго незаживающие ожоги.

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