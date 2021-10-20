В Ленинском районе Перми эвакуировали школу

Школу № 2 в Перми эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе. Фото: архив "КП"

В Перми несколько часов назад была эвакуирована школа №2, которая находится на улице Советская, 33. Информация об этом появилась в социальных сетях. Детей и сотрудников эвакуировали, школьники толпились за территорией учебного заведения.

В департаменте образования Перми подтвердили информацию о эвакуации.

«По сообщению руководства школы, учебный процесс продолжен. В школе была проведена эвакуация по факту анонимного сообщения. В данный момент никакой угрозы для учеников и педагогов школы нет», - сообщили в ведомстве.