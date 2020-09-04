В пермской школе эвакуировали 500 человек из-за короткого замыкания

Пожар произошел в школе Орджоникидзевского района № 101. Фото: официальный сайт

В Перми сегодня утром в 8.36 утра пожарным поступило сообщение о возгорании в школе № 101. Она находится в Орджоникидзевском районе на улице Репина. На место выехали пожарные.

- Были направлены силы и средства по рангу пожара № 1 БИС, - сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. - От МЧС принимали участие 6 единиц техники и 14 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Была проведена эвакуация детей и сотрудников, всего 497 человек. Здание проверено, предварительная причина задымления - короткое замыкание в цокольном этаже без последующего горения.