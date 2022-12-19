«Перевели 50 тысяч, и я не знаю кто». За два месяца пермяки собрали тонны гуманитарного груза для добровольцев

Ольга Решетова вместе с командой помогают нашим ребятам, участникам СВО. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Мать всех добровольцев и мобилизованных Пермского края», - так между собой называют пермяки Ольгу Решетову, которая создала команду волонтеров для помощи добровольцам и мобилизованным ребятам.

Пока остальные раскачивались, мы собирали гуманитарку

30 сентября Ольга создала телеграм-канал, в котором сообщила: «Мой муж воюет в Пермском танковом батальоне «Молот». Ребята ушли добровольцами в начале июля. С начала сентября на передовой. Этот канал - сообщество неравнодушных людей, которые хотят помочь нашим бойцам». И с этого дня Ольга и ее отряд не знают ни сна, ни отдыха.

Мы приходим к Ольге в штаб, когда на часах уже восьмой час вечера и это единственное свободное время, когда есть возможность с нами пообщаться. Штаб – это небольшая комната 4х5 метров, которую выделили ей друзья в офисном здании.

- Раньше здесь была переговорная, а теперь вот, - разводит руками Ольга. - Это сейчас здесь более-менее свободно, потому что вчера мы отгрузили машину, а обычно мы тут боком ходим, потому что все заставлено коробками - от пола до потолка.

По стенкам в несколько рядов стоят коробки, а в них носки, спальные мешки, конфеты, лекарства, влажные салфетки.

Ольга с первых минут общения располагает к себе, таким людям доверяют - за открытость и честность. Многие идут с гуманитаркой именно сюда, потому что знают, посылки дойдут прямо до адресата.

О себе Ольга рассказывает мало, говорит, что разговоры о семье – табу. Сказала лишь, что по образованию она филолог, 8 лет учила детей в гимназии, потом работа была связана с продажами в разных компаниях. Последние 4 года она сетевой предприниматель, но с 30 сентября ее бизнес существует практически сам по себе.

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Шьют тактические носилки и маскировочные сетки

Ольга начала собирать команду и призывала всех своих знакомых помогать ребятам, потому что помощь была действительно нужна. Собирали и покупали то, чего у парней не было: лекарства для аптечки, средства гигиены и продукты, а еще нужны были теплые вещи – толстовки, балаклавы и носки.

Ольга начала искать швей в Перми, нашла Элину Патыкову, которая организовала швей по всей стране и теперь у них огромная команда. Девчонки круглые сутки шьют толстовки, тактические носилки и маскировочные сетки.

- Парни в окопах сидят, им помыться негде, одежда пачкается и быстро приходит в негодность, - рассказывает Ольга. - Бывает обидно, когда ходовые товары в интернет-магазинах даже у производителей взлетают в цене. Например, мы в индивидуальные медицинские наборы вкладывали фольгированные спасательные одеяла. В сентябре мы их покупали примерно за 100 рублей, а сейчас они под 200 рублей стоят. Флис, из которого шьют толстовки и балаклавы, нам нужен цвета хаки, черный, темно синий. Так вот их стоимость этих подняли в несколько раз, а белый и розовый стоит, как и стоил.

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Мобилизация стала толчком к действию

После объявления частичной мобилизации люди поняли, что СВО – это не далеко, это рядом с нами, потому что их родные попали под мобилизацию.

- Многие в тот момент очнулись, раньше этого не понимали, жили обычной размеренной жизнью, а как объявили мобилизацию, нас действительно стало больше. Мы с девочками, Вероникой и Ольгой, и другими, о которых нужно рассказывать и писать отдельно, целыми днями разбирали то, что приносили люди. У нас в группе есть список необходимых вещей и люди несли то, что нужно, мы эти списки за несколько суток закрывали. Помогают кто, чем могут: рабочие перчатки, туристические коврики, топоры, бензопилы, бакалею, консервы. Кто не может по каким-то причинам помочь покупкой необходимого, вяжут носки, собирают тактические носилки, приносят насушенные летом травы для лечебных сборов.

В своем канале Ольга каждый день говорит спасибо благотворителям, кто-то присылает деньги на карточку, кто-то наличными приносит разные суммы. По несколько раз переводили 20, 30 и 50 тысяч рублей, и кто это сделал, волонтеры не знают.

Бизнес не остался в стороне

По словам Ольги, бизнес тоже помогает, но хотелось бы, чтобы участие предпринимателей было большим. Когда в магазинах Ольга с командой закупает что-то крупной партией, рассказывают, что это для наших бойцов, предприниматели делают хорошие скидки.

- Меня знаете, что удивляет? Почему я этим занимаюсь – это понятно, муж у меня там воюет. А у большинства людей в нашей команде "там" никого нет. Они помогают от чистого сердца, просто приходят сюда, как на работу. Помогают фасовать, собирать коробки, подписывать. Вот эти люди — герои! Это самое ценное, и я им очень благодарна.

На днях нам привезли 21 литр меда. Мы его фасуем в небольшие индивидуальные контейнеры и тоже отправим.

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От детских писем наворачиваются слезы

В посылки Ольга вместе с помощницами складывают письма и открытки от детей. Их пишут и рисуют школьники и ребятки из детских садов. Рисуют трогательно по-детски, пишут простые, но очень нужные слова поддержки.

- Несколько раз приходила Галина Михайловна, вложила в каждую пару носков фронтовой треугольник письма со своими стихами, которые написала. Ей 71 год, бойцы, когда получают, благодарят и плачут.

Помощь госпиталю

Недавно Ольга Решетова познакомилась с двумя сестрами, которые живут под Луганском. У одной из них - Марины - двое детей 12 и 18 лет. До недавнего времени все они жили в подвале. Военные помогли им вставить стекла, и они переехали в пустой дом, чужой, своего уже нет. Марина с семьей помогает солдатам в двух госпиталях — в полевом и городском. Помогают, чем могут: варят еду, пекут пирожки и носят в оба госпиталя. А еще Марина собирает теплые вещи, потому что ребят привозят без ничего — одежда на раненых разрезается, обувь часто тоже. А в этих госпиталях одежды на всех не хватает.

Ольга с командой решили помочь госпиталю и объявили новый сбор гуманитарной помощи для раненых бойцов. Пермяки быстро откликнулись, огромный список собрали за несколько дней: постельное белье, продукты, микроволновки, водонагреватели, стиральный порошок, одежду, металлическую посуду. Машина с этой помощью уже отправилась в госпиталь.

- Я всегда говорю: нам, хорошим людям, надо объединяться, - говорит Ольга. – По капле, по капле, мы собираем огромную реку помощи, и я благодарю каждого, кто в этом участвует. Нас уже не остановить.

Если вы ходите помочь в сборе гуманитарной помощи, приходите по адресу: Екатерининская, 76. Подписывайтесь на телеграм-канал «МОЛОТ - НАШ ПЕРМСКИЙ ТАНКОВЫЙ БАТАЛЬОН».

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