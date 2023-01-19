В пермском зоопарке рассказали, как дрессируют белых медведей

Тренинг Милки и Сэрику проводится в пермском зоопарке с 2012 года, с момента прибытия к нам медвежат. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Статья зоолога пермского зоопарка Ивана Кудреватых не так давно была опубликована сборнике материалов всероссийской научно-практической конференции. Речь в ней идет о дрессировке животных в условиях неволи. «КП» изучила текст статьи и узнала немало интересного о том, как занимаются в зоопарке с Милку и Сэрику.

- По интеллекту белые медведи едва ли уступают приматам: они способны решать сложные задачи, ориентируются в трехмерном пространстве и обладают отличной памятью, - объясняет Иван Кудреватых. - Тренинг Милки и Сэрику проводится в пермском зоопарке с 2012 года, с момента прибытия к нам медвежат. Основан он на положительном подкреплении. Используются для этого любимые корма белых медведей: говяжье сердце, свинина и горбуша.

Занятия с белыми мишками проводятся ежедневно, это помогает приобретать и закреплять у животных навыки, необходимые для их спокойного обслуживания сотрудниками зоопарка.

В результате тренинга мишки научились переходить из одной клетки в другую, вести себя спокойно при ежедневном осмотре, доброжелательно относиться к человеку и охотно выполнять определенные команды.

Медведей учат показывать открытую пасть, фиксируя ее между прутьями. Так у зоологов появляется возможность следить за состоянием зубов и ротовой полости мишек. Учат их вставать боком около решетки, давать лапу в специальное приспособление, ложиться, сидеть и вставать на задние лапы по команде.

- В прошлом году самец нанес себе рану на шее, - рассказывает в статье Иван Кудреватых. - Она вызывала дискомфорт, была опасность занесения инфекции. Команда «зубы» и «открой пасть» позволили нам оказать помощь медведю, не используя наркоз или зажимную клетку. Командами мы направляли животное так, чтобы оно расположило голову под нужным нам углом. В итоге удалось осмотреть рану и обработать ее спреем. Все движения животного мы подкрепляли лакомством: кусочками свинины, приправленные рыбьим жиром.

Команда «зубы» и «открой пасть» позволили зоологам оказать помощь медведю. Фото из статьи зоолога пермского зоопарка Ивана Кудреватых

Медведь не испугался обработки и доел лакомство. Однако когда почувствовал пощипывание от лекарства в ране, отпрыгнул в сторону и стал тереться шеей о снег. Зато через пару минут он снова вернулся к занятиям.

- Мы повторно осмотрели шею, увидели, что препарат частично стерся и, продолжая тренинг, еще раз использовали спрей, - пишет зоолог. - Во время второй процедуры медведь оставался на месте, немного проявляя беспокойство. Зато когда на следующий день мы повторили процедуру, Сэрику отнесся к ней спокойно.

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