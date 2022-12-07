Она даже не знала, какие из-за нее кипят страсти: за полтора месяца пермячка оказалась в эпицентре двух убийств

Фото: pixaby/Николай Оберемченко

Вечером 4 декабря в арендованной для рабочих квартире в поселке Новые Ляды собралась компания из трех человек: двое мужчин и одна женщина. Мужики приехали в Пермь из Татарстана, один из села, другой из деревни. Они – коллеги, работают в одном ООО, которое снимает для специалистов жилье. А вот 52 – летняя гостья – местная жительница. Все пили водку. Дама уснула, а когда открыла глаза, увидела, как один, тот, кто моложе, наносил товарищу удары ножом в грудь, бедро и ягодицу.

Истекающему кровью человеку скорую помощь вызвал сосед из другой комнаты. Он тоже работает на одном предприятии с этими двумя приятелями, в миг ставшими врагами. Но в распитии спиртного воскресным вечером сосед участия не принимал, прибежал в комнату к коллегам на шум. К несчастью, 54 –летнего мужчину спасти не удалось, он умер до приезда бригады врачей.

Оперативникам злодей пояснил, конфликт и последующая поножовщина случились от ревности. Причем перед тем, как зарезать неприятеля, он сам получил от него «с ноги по морде». Видимо, мужики не поделили одну мадам, которая спала и понятия не имела, какие из –за нее кипят страсти!

Никита Чащин (следователь по особо важным делам СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю):

«Уголовное дело возбуждено по статье - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Обвиняемый, 1981 г.р., ранее не судимый гражданин, дает показания, что не имел умысла на убийство. 6 декабря он арестован».

Любопытный факт – главная свидетель по этому преступлению – женщина. Она проходит свидетелем и по другому уголовному Новолядовскому делу «Невезучего». В октябре в бане отдыхала компания. Произошел пожар, все убежали, а один несчастный заживо сгорел в огне. И там в бане среди мужчин тоже была эта самая дама, убегая, она подпалила свою куртку. А спустя полтора месяца роковая женщина вновь в компании мужиков из Татарстана. Уже в квартире, где снова труп.

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