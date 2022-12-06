В Перми мужчина жестко изнасиловал бывшую жену, а потом испугался и уехал из города

Уголовное дело возбуждено по статьям изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В один из ноябрьских дней бывшие супруги встретились случайно. Они давно в разводе, вместе не живут. Есть ребенок, о нем и разговаривали родители. А после экс - супруг предложил отвезти женщину по ее делам. 31 – летний мужчина «таксует» на своей машине. Правда, на тот момент он был лишен водительских прав и находился в состоянии опьянения. Но женщина приняла предложение и села в автомобиль.

На улице Промышленная машина свернула в сторону леса. Оказавшись в безлюдном месте, мужчина начал приставать к бывшей, требовал секса. Она отказала и была жестоко избита. Муж наносил удары по лицу, голове, потерпевшая была вся в крови и в полусознательном состоянии. Он изнасиловал женщину, а потом вместе с ней приехал к своему другу. Когда приятель на улице заглянул в машину, увидел на заднем сидении бывшую супругу друга. Очевидно было, что женщина находилась в тяжелом состоянии, плохо понимала, что происходит. «Вези ее в больницу, чтоб не померла!», - посоветовал товарищ. Насильник поехал в ближайшую больницу, где оставил раненую. Женщину госпитализировали. Диагноз: закрытая черепно – мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы.

Преступник испугался, он оставил автомобиль у знакомых. Его друг, такой же таксист – «шабашник» увез насильника за пределы Пермского края. Сотрудники уголовного розыска установили место нахождения беглеца. Его арест и этапирование в Пермь – дело времени.

Ранее мужчина судим по статье 133 УК РФ – понуждение лица к половому сношению или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества, либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего. Максимальное наказание до одного года лишения свободы. Это преступление относится к категории небольшой тяжести. В прошлом у субъекта также судимость за побои. Но по этим двум статьям он отбывал наказание, не связанное с лишением свободы. Прошло время и человек, склонный к побоям и сексуальному насилию, совершил уже тяжкие преступления. Уголовное дело возбуждено по статьям изнасилование и насильственные действия сексуального характера.