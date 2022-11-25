«Невезучий» из Лядов: следователи расследуют странное убийство в бане под Пермью

Следствие рассматривает несколько версий произошедших событий
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Мы с друзьями выпивали, потом легли спать, - рассказывал подозреваемый в поджоге следователям. Ночью я захотел в туалет. В темноте плохо вижу, я взял газету, свернул в трубочку и поджег. Но газета быстро сгорела. Я ее бросил и поджег тряпку.
- То есть вы не убедились, что газета догорела?
- Нет, потому что сильно в туалет хотел.
Потерял семью, стал выпивать
Пока мужчина ходил по малой нужде, в доме начался пожар, где погиб один человек из компании отдыхающих в бане в Новых Лядах - 39 – летний Виктор, единственный сын у своей матери.
Женщина родила мальчика 9 мая 1983 года, назвала сына в честь Победы - Виктором. Только победителем Витя не стал, вся жизнь этого человека больше напоминает фильм «Невезучие» с печальным концом.
Впрочем, какое-то время Виктор жил в Новых Лядах вполне нормально, женился, в браке родились два мальчика. Но позднее семья распалась. Витя стал выпивать, однако с алкогольной зависимостью мужчина боролся. И даже в церковь обращался за помощью. В прошлом году бедолага сломал ногу, а в 2022-м уехал в реабилитационный центр на восемь месяцев, лечился от пагубной зависимости.
Не долечился, вернулся к маме в Новые Ляды в августе, а в октябре оказался в теплой компании из пяти человек, которая грелась водкой в заброшенной бане. Была в компании и влюбленная пара.
Свалился с верхней полки
И ведь надо было именно Вите свалиться со второй полки в бане вниз на ноги спящему мужику. Который проснулся и захотел в туалет. В кромешной тьме тот поджег сначала газету, потом тряпку. Уже на улице увидел, что в бане произошел пожар.
Женщина, свидетель, пыталась потушить огонь, потом будила друзей, трое проснулись, а Витю так и не удалось растормошить. Потерпевший сгорел заживо. Остальные убежали, у свидетельницы оплавилась куртка, настолько быстро распространялся огонь.
Дело об убийстве
Следствие рассматривает несколько версий произошедших событий – это и причинение смерти по неосторожности, и умышленное убийство, совершенное общеопасным способом (поджог).
- Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), - рассказал «КП» старший следователь СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Никита Чащин. - Проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели. Главный свидетель – женщина. Проснувшись, она увидела возгорание огня в предбанном помещении. Возле этого костра находился наш обвиняемый, который активно размахивал каким - то предметом. Как она трактовала его действия – пытался, чтобы огонь сильнее разгорелся.
Умышленный убийца или неосторожное обращение с огнем стали причиной безвременной кончины Виктора - в этих вопросах представители Следственного комитета разберутся. Однозначно одно - «невезучего» Витька на тот свет отправила любовь к алкоголю. И в итоге, несчастной стала мама погибшего. Она даже похоронить его не могла во время. Тело сильно обгорело, долго шли экспертизы.
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