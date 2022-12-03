Синоптики пообещали пермякам лютый декабрь

Пермякам пообещали суровый декабрь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермские синоптики опубликовали прогноз погоды на декабрь. Согласно информации телеграм-канала «Опасные природные явления Пермского края», в первую декаду погоду в регионе будет определять мощный и устойчивый антициклон. Холодный воздух из Сибири смешается с восточными ветрами и атакует Южный Урал, в итоге температура воздуха будет на 6-7°С ниже нормы.

Самая холодная ночь первой декады была на субботу, 3 декабря. Особенно для жителей южных районов края, где столбик термометра опускался ниже 35 градусов, отмечают синоптики.

- Таких морозов в начале зимы не было с 2014 года. Тогда декабрь тоже начался с очень мощного похолодания, - рассказал «Комсомолке» инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - А потом заморозков не было до января – в итоге месяц был теплым.

В этом году ситуация иная (подобное было в декабре 2012-го или 2020-го): после сильных заморозков в начале месяца установится стабильно морозная погода. Без аномалий и резких перепадов. Осадки будут, но лишь к концу декады, когда на улице потеплеет до -10°…-15°.

Вторая декада продолжит готовить пермяков к суровой уральской зиме: из Арктики начнется вторжение холодного воздуха, поэтому все десять дней будет холоднее нормы на 3-5°. При этом температура постоянно будет скакать: то подморозит до -25°…-27° (как в декабре 2016-го), то потеплеет до -5°. А еще будет много снегопадов.

- Сколько будет длиться потепление?

- Недолго, один-два дня. Его принесет теплый воздух с Баренцова моря. А в остальном погоду формирует воздух, что поступает с Сибири и Скандинавии.

- Все гидрометеорологические центры дают прогноз, что декабрь будет холодным. Вопрос только в том: насколько?

- Сейчас аномалию прогнозируют в 3-4°. Если смотреть с точки зрения долгосрочных прогнозов, то эти цифры очень большие: аномалии выше трех градусов бывают редко. Если перенести прогнозы в жизнь, то это значит, что морозы будут очень сильными. Приведу в пример февраль 2021 года. В последнюю декаду долгосрочные прогнозы показывали отклонения на 7°, а когда время подошло, они оказались еще выше – 13°, то есть столбик термометра опускался до -25. А ведь это была почти весна, солнце стояло высоко.

В предпраздничную неделю даже неверующие пермяки поверят, что зима – вот она и никуда уходить не собирается: из-за мощных вторжений арктического воздуха ожидаются морозы до -30° и ниже.

- Третья декада на юге края ожидается холоднее нормы на 2°, на севере - на 5-6°. Морозы будут кратковременными, но мощными, - пояснил Шихов.

Погода будет также неустойчивой – возможны сильные колебания температур воздуха. Много будет и снега: его насыплет около нормы и даже больше. Валенки у всех есть?

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