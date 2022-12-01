Скатиться по «Татищеву», забраться на «Молотов». Стало известно, как будут выглядеть ледовые горки в Перми

Эскиз новогодней горки

В пятницу, 2 декабря, в Пермь прибудет поезд Деда Мороза. В 13.15 сказочный экспресс остановится на станции Пермь II. На перроне юных гостей и их родителей будет ждать большая развлекательная программа с участием Деда Мороза из Великого Устюга, Снегурочки из Костромы и их сказочной команды - артистов и аниматоров. Окунуться в атмосферу зимней сказки могут все желающие – это бесплатно. А вот посетить сам вагон Деда Мороза можно только, купив билет. Поезд пробудет на станции до 19 часов.

С визита главного новогоднего волшебника в Перми откроются праздничные мероприятия.

16 декабря загорятся огни на главной новогодней елке. Зеленая красавица уже установлена на эспланаде, рядом с фонтаном напротив здания Законодательного собрания. А 28 декабря вокруг ели откроется ледовый городок, посвященный 300-летию Перми. В ледовый комплекс войдут скульптуры для фотографирования, а также несколько горок. Все ледовые объекты будут носить исторические имена – появятся горки «Указ Екатерины II», «Татищев», «Молотов», «Кама» и композиция из двух горок «Комсомольский проспект».

Все пространство эспланады будет поделено на тематические площадки. Об этом рассказал глава Перми Алексей Дёмкин.

- Обновленный 66-й квартал станет променадным - здесь можно будет прогуляться мимо ледовых скульптур участников Кубка снежной и ледовой скульптуры «Зимний вернисаж», - сообщил мэр. - Участок у «Театра-Театра» предназначен для активного отдыха, краевое министерство спорта планирует залить здесь ледовый каток.

Вокруг катка все новогодние каникулы - с 29 декабря до 8 января - будут работать новогодние ярмарки с продуктами, выпечкой и напитками от местных производителей. Так что, вдоволь накатавшись на коньках, можно будет перекусить рядышком с катком.

Но ежедневных концертов артистов на сцене эспланады в каникулы не будет. Отменят и новогодний фейерверк. Впрочем, пермяки, которые придут отмечать праздник в главный ледовый городок, наверняка компенсируют отсутствие салюта бенгальскими огнями и прочей пиротехникой.