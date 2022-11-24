После снегопада Пермь сковали 10-бальные пробки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми зафиксированы пробки до 10 баллов. Информация следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

После снегопада движение в городе сильно затруднилось, особенно на Комсомольском проспекте, шоссе Космонавтов, а также улицах Ленина, Пушкина, Екатерининской, Куйбышева, Сибирской, Попова, Чкалова и Героев Хасана.

Фото: Яндекс Карты

Ранее мы рассказывали, что в Перми может выпасть до 7 мм осадков, а в регионе — до 12 мм. Также в Прикамье, особенно в северной части, ожидается похолодание. В ночь с четверга на пятницу температура может опуститься до -20 градусов.

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