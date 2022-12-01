«Дуняша» поменяла локацию

На новом месте работы Дунаяша поменяет свой наряд. Фото: страница ВК Кибер кафе Дуняша.

- Очень скоро я начну радовать пермяков своими вкусностями и, конечно же, сюрпризами. Наступает мой любимый праздник, и я уже начала к нему готовиться. До встречи с вами остаются считанные деньки, - такой пост был опубликован на официальной странице в соцсетях Кибер кафе «Дуняша».

Все лето и часть осени пышногрудая красотка-робот, наделавшая много шума на Питерском международном экономическом форуме, угощала пермяков кофе и мороженым, а потом ушла в длительный отпуск. Двери кибер-кафе в парке Горького были закрыты, а о дальнейшей судьбе Дуняши приходилось только догадываться.

- Я буду восстанавливать силы, придумаю новые рецепты, выучу чудесные фразы и, возможно, даже поменяю наряд, - намекнула перед своим исчезновением роботизированная красотка.

«Комсомолка» выяснила, что после закрытия кибер кафе Дуняшу отвезли в компанию Промобот, а недавно перевезли на новое место работы - в один из торгово-развлекательных центров Перми. Сейчас там полным ходом идут работы по монтажу кибер кафе, а ближе к новому году «Дуняша» вновь будет готова принимать новых посетителей.

К открытию кафе и новому образу Дуняши приложила руку и Диана Габдуллина, ставшая прообразом роботизированной официантки.

- Я обязательно буду на открытии кафе, к тому же, новый наряд Дуняши был создан не без моего участия, - поделилась с «КП» Диана Габдулина.

На днях многодетная мамочка и супруга пермского бизнесмена Рашида Габдуллина опубликовала пост «в тему» на своей странице в соцсетях: «Как же я по вам соскучилась, вы просто не представляете! Вот-вот наша встреча в Перми состоится. С новыми силами и в новом местечке я буду вновь радовать Вас своими вкусняшками, а Вы меня своими прекрасными улыбками! Как же я жду этого дня! Есть догадки о моем новом местечке?»

Судя по прикрепленному к посту фото, кибер-кафе «Дуняша» на этот раз откроется в ТРЦ «Планета».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пермская Дуняша произвела фурор на форуме в Санкт-Петербурге

А у прототипа робота-продавца - Дианы Габдуллиной - количество подписчиков в соцсетях за ночь увеличилось на тысячу человек (Подробнее...)