Многодетного отца из Прикамья, погибшего на СВО, наградили Орденом мужества посмертно

Наталья Бояршина получила награду мужа. Фото: vk.com/mshestakov.official

В Пермском крае семье военнослужащего, героически погибшего на СВО вручили награду. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков.

10 марта с военным комиссаром Дамиром Гайнетдиновым они вручили Орден мужества семье Владимира Бояршина, который героически погиб прошлой осенью при проведении спецоперации в Украине.

Известно, что с 2005 по 2009 годы Владимир Бояршин служил в армии РФ, в том числе два года - по контракту. В сентябре этого года рядовой контрактной службы ушел служить добровольцем и погиб во время боя.

Владимир Бояршин погиб во время боя. Фото: администрация Чернушинского муниципального округа.

- Родители Елена Михайловна и Владимир Алексеевич гордились сыном, - сказал Михаил Шестаков. - Он был заботливым, всегда старался уделять внимание своим родным. Не боялся никакой работы, держал подсобное хозяйство, трудился на приусадебном участке, своими силами обустраивал дом.

У погибшего героя осталась жена и трое сыновей. Они рассказали, что Владимир всегда мечтал о большой семье, жил и делал все для них. Его родные говорят, что он был настоящим патриотом, ушел на СВО, чтобы защищать семью и родину.

Через четыре месяца после гибели Владимира Бояршина его награду передали жене Наталье. В местной администрации семье героя пообещали не оставлять их без внимания и оказывать поддержку при необходимости.

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