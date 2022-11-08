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НовостиОбщество8 ноября 2022 12:58

Отец троих детей из Прикамья погиб во время спецоперации

Он уехал на СВО добровольцем
Лела Минадзе
Фото: администрация Чернушинского муниципального округа

Фото: администрация Чернушинского муниципального округа

В селе Слудка Пермского края простились с 36-летним Владимиром Бояршиным, погибшим на Украине. Об этом сообщили в администрации Чернушинского муниципального округа.

С 2005 по 2009 годы Владимир Бояршин служил в армии РФ, в том числе два года — по контракту. В сентябре этого года рядовой контрактной службы ушел служить добровольцем в зону СВО. Он погиб во время боя.

Дома Владимир Бояршин занимался личным подсобным хозяйством. Вместе с супругой он воспитывал троих детей.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами о невосполнимой утрате», — говорится в сообщении администрации.

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