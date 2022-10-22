"Осталось четверо детей, и жена ждет появления пятого". В ходе спецоперации погиб пермский врач Сергей Башкирцев

Сергей Башкирцев. Фото: Инфо-портал Новая жизнь Суксун/ВКонтакте

- Мы подготовили Сергею Викторовичу новый замечательный кабинет, в котором он, к сожалению, не успел поработать, - едва сдерживает слезы Галина Стахеева, заместитель генерального директора курорта «Ключи» по медицинской части. - Он сказал: «Я вернусь и тогда перееду в новый кабинет».

Но замечательному доктору-эндоскописту, веселому отзывчивому человеку Сергею Башкирцеву поработать в новом кабинете уже не доведется. 42-летний военный врач пермского танкового батальона «Молот» погиб во время спецоперации. У него осталось четверо детей: уже взрослый сын и еще трое малышей, а жена ждет появления пятого.

Коллеги и друзья Сергея Башкирцева вспоминают о нем, как об открытом, очень позитивном человеке - про таких говорят «душа компании». Он никогда не отказывал в помощи и совете коллегам. А пациенты трижды выбирали его победителем конкурса «Золотое сердце» - по результатам голосования гостей курорта за любимого доктора.

- Пациенты его очень любили, ехали на лечение именно к нему - говорит Галина Стахеева. - Многие в регистратуре сразу говорили: «Запишите нас к Сергею Викторовичу». А эндоскопические обследования он проводил не только пациентам курорта, часто приходили к нему жители соседних деревень и даже других районов Прикамья. Потому что качество обследования у него очень высокое.

Сергей Башкирцев по образованию хирург, военный медик. Он окончив военно-медицинскую академию, несколько лет служил на должности начальника медицинского пункта ракетной бригады. А потом вернулся в родные Ключи, прошел специализацию по эндоскопии. Но о своей военный специальности не забывал. И когда этим летом в военкомате предложили ему ехать добровольцем для участия в СВО, он сразу ответил: «Я пойду».

- Нам каждый врач дорог и важен, тем более такой специалист как Сергей Викторович, поэтому я пыталась отговорить его, - признается Галина Алексеевна. - Но он сказал: «Я готовился к военной службе». И в середине августа уехал в учебный центр в Тоцкое под Оренбургом.

Пока Сергей Башкирцев был в учебном лагере, он писал в мессенджере коллегам, говорил, что скучает по ним, посылал фотографии. А в начале сентября отправился в зону СВО.

О его смерти стало известно в пятницу, 21 октября. Прощание с Сергеем Башкирцевым состоится завтра, в воскресенье, 23 октября, в местном доме культуры.

Редакция «Комсомольской правды» в Перми приносит свои соболезнования семье и близким Сергея Викторовича Башкирцева.

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