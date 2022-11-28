В суде по делу о нападении на пермский университет начинаются прения

В ходе суда к Бекмансурову были предъявлены иски на суммы от 5 миллионов до 50 тысяч рублей Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

28 ноября в краевом суде возобновились слушания по делу Тимура Бекмансурова. На заседание пришли четверо потерпевших. Один из них - студент 4 курса химфака Обвил Абдулла. Он получил ранение в живот и ногу. Перенес 5 операций в Москве и Перми. Впереди еще одна последняя операция.

- Считаю, что наказание Бекмансурову должен назначить суд, но оно должно быть строгим, вплоть до пожизненного, сказал перед заседанием студент.

Обвил Абдулла Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Первым начал гособвинитель. Он перечислил все, в чем обвиняют Бекмансурова. В своей речи он перечислял, где находились потерпевшие в момент трагедии, а также их раны и травмы. И показания свидетелей, которые рассказали о зверства неизвестного вооруженного налетчика. Все они пережили сильнейшее нервное потрясение.

В ходе суда к Бекмансурову были предъявлены иски на суммы от 5 миллионов до 50 тысяч рублей. Это пострадавшие, семьи, которые потеряли своих близких, владельцы поврежденных авто и университет, где было повреждено имущество.

Бекмансуров признал все иски в полном объеме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Около окон было настоящее столпотворение»: в суде о нападении на пермский университет озвучили новые подробности

Тимур Бекмансуров продолжает слушать, какие страдания он нанес людям (Подробнее...)