Коттедж или таунхаус: какие частные дома предпочитают пермяки

Источник: Домклик

- Надоело слушать, как ругается за стенкой семейная пара и бродят по ночам соседи сверху, - признается пермяк Юрий Волков. Он твердо решил сменить квартиру в многоэтажке на собственный дом.

- Я искал себе дом в направлении Большого Савино: рассматривал Кондратово, Крохово и другие небольшие населенные пункты, - рассказывает Юрий. - Там можно купить деревянный дом за 5 миллионов, но потом потребуется серьезно в него вложиться. А вот за 8 – 9 миллионов уже можно найти приличный, из кирпича. Разумеется, все это вторичное жилье. И окончательная цена зависит от желания продавца.

Сейчас в Перми стоимость квадратного метра в многоквартирном доме составляет 82 тысячи рублей во вторичке, 104 тысячи – в новостройке. А вот у коттеджей и таунхаусов назвать среднюю стоимость сложнее, говорят эксперты: слишком велик разброс цен и не так много предложений. По данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, купить в Перми готовый дом можно по цене от 25 до 200 тысяч рублей за квадратный метр.

Источник: Домклик

Как выбрать участок

В последние три года спрос на приобретение индивидуального жилья у пермяков постоянно растет, отмечает эксперт в сфере недвижимости Екатерина Пахомова.

- У людей есть интерес к этому сегменту недвижимости, - говорит специалист. - Но на вторичном рынке количество предложений не выросло. Наоборот, с начала пандемии оно сократилось.

- Цены на частные дома сейчас высокие, как и на всю недвижимость, тем не менее спрос на них есть, но рынок не готов предложить много объектов. Земельные участки есть, а вот готовых домов мало, - подтверждает и пермский риелтор Сергей Беликов.

Поэтому сейчас в Перми пользуются спросом земельные участки с коммуникациями и подряды на строительство – когда люди ищут, кто бы им построил дом по их вкусу.

Кстати, не только в Перми. Как рассказал вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв, всего за полтора года доля ипотечных кредитов с ИЖС только в Сбере выросла в 10 раз.

Но выбрать участок для будущего дома тоже непросто. Во-первых, на нем должно быть разрешено индивидуальное жилищное строительство, иначе вы не сможете ни прописаться в доме, ни получить ипотеку по льготным ставкам в рамках госпрограмм. Как объясняют эксперты сервиса Домклик, категорию и вид разрешенного использования участка можно найти на официальном сайте Росреестра.

- Обратите внимание: если на участке разрешено возведение только садового дома, характеристики самого здания не будут иметь значения, - рассказали в Домклик. - К примеру, вы построили дачу, которая подходит для постоянного проживания. Но при этом, если на вашем участке нельзя размещать жилой дом, то по документам объект все равно будет считаться садовым.

Второе условие: для строительства дома подходит не просто земля в чистом поле, а участок с дорогой, коммуникациями. А в идеале – с детсадом, школой, поликлиникой поблизости.

Фото: Shutterstock

Коттеджные поселки

- Удобнее всего строить или покупать дом в организованном коттеджном поселке, где предлагается целый комплекс: не только коммуникации, но и инфраструктура, - говорит Екатерина Пахомова. - Таких возле Перми немного. Но есть несколько проектов комплексного освоения территорий под ИЖС, которые скоро начнут реализовывать. Один из таких – деревня Паздерино в Пермском районе.

Будущий коттеджный поселок находится в 25 минутах езды от центра города, рядом отворот с Восточного обхода. А в соседней деревне Большая Мось вскоре будут строить школу.

- Есть интересные предложения и в самой Перми, например, поселок Янтарный в микрорайоне Новобродовский, - продолжает Екатерина Пахомова. - Это организованный поселок таунхаусов. Там есть и отдельно стоящие дома, но в основном строятся таунхаусы. В поселке и все коммуникации есть, и недалеко от центра города, и автобусная остановка рядом.

Что предпочесть – отдельный коттедж или блок в таунхаусе? И что более популярно у пермяков?

- Это вопрос стоимости, - считает эксперт. - Конечно, свой дом предпочтительнее для многих: и земельный участок есть, где можно любую клумбу разбить, и можно построить все, что ты хочешь, такую планировку нарисовать, как захочется. А таунхаус – это то, что тебе предлагает застройщик. Этот вариант люди тоже рассматривают, но тут большую роль играет стоимость квадратного метра. У таунхаусов она в среднем составляет где-то 50 тысяч за квадратный метр, а у коттеджей обычно дороже. Но при прочих равных условиях, конечно, люди предпочитают дом.

Таунхаус на улице Гребнева в Мотовилихинском районе Перми. Источник: Домклик

Ипотека на ИЖС

Конечно, сразу выложить несколько миллионов за дом может мало кто из пермяков. Но на ИЖС тоже действуют ипотечные программы, в том числе льготные. Ставки по ипотеке с господдержкой для тех, кто покупает частную недвижимость, в Сбере стартуют от 6,7%, по «Семейной ипотеке» – от 5,7%, а в ипотеке для IT – от 4,7%.

С помощью этих программ можно купить участок с таунхаусом, жилым домом или его частью. Но только у юридического лица, например, застройщика – на «вторичку» условия льготной ипотеки не распространяются.

Если же вы хотите построить дом сами (своими руками или с подрядчиком), можете смело рассчитывать на еще более низкие ставки: для ипотеки с господдержкой в Сбере, например, это 6,3%.

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