Возраст новоселью не помеха: жители Перми все чаще берут ипотеку после пятидесяти

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Ларисе Петровне, преподавательнице одного из пермских вузов, слегка за пятьдесят. Еще недавно женщина жила в «трешке» вместе с дочерью и ее семьей: мужем и двумя детьми. Квартира хоть и в центре Перми, но в панельной девятиэтажке. И большой, шумной семье там жить неудобно.

- Мы подумали и решили, что нам надо жить отдельно, - рассказывает Лариса Петровна. - Конечно, было бы хорошо семье дочери переехать в большую квартиру, но это нам не потянуть. И тогда я решила купить себе в ипотеку отдельную однокомнатную квартиру.

Предельный возраст увеличен

Выручило женщину решение, принятое Сбербанком, — увеличить предельный возраст ипотечных заемщиков. Имеется в виду не тот возраст, в котором человек берет ипотеку, а тот, в котором он закончит платить за нее. С декабря 2021 года в Сбере можно выплачивать взносы по ипотечному кредиту до 75 лет.

- Я взяла в Сбере ипотеку на 20 лет, чтобы закрыть её к своим 72 годам, а если получится — то и раньше, - объясняет Лариса Петровна. - Ежемесячный платеж составил около 25 тысяч. Сейчас оплачивать ипотеку мне помогает дочь, а через несколько лет, когда начну получать пенсию, я ее всю буду направлять на ипотечные платежи.

Спросите, а жить на что? Да на зарплату! Преподавательница уверена, что наступление пенсионного возраста для нее – вовсе не причина бросать работу.

- Я же не мешки ворочаю, - смеется она. - А пенсия станет для меня дополнительным доходом — как раз для выплат по ипотеке.

Женщина уже сыграла новоселье и вполне комфортно чувствует себя как в новой квартире, так и в статусе «возрастного» ипотечника.

Быстро и удобно

Рассказала Лариса Петровна и о том, как она покупала квартиру. Подходящий вариант выбрала на сервисе недвижимости Домклик от Сбера — это дало ей скидку в 0,3% на ставку по ипотеке Сбера.

- Все документы я загружала в личный кабинет на Домклик в онлайн-режиме, - говорит преподаватель. - В банк пришлось приехать только один раз, уже подписывать документы на квартиру. Деньги перевела через сервис «Безопасные расчеты», просто и удобно.

А справку из ЕГРН о том, что квартира теперь в моей собственности, мне прислали опять-таки в личный кабинет. То есть времени на покупку я потратила совсем немного. И вот на днях отметила новоселье. Теперь к дочери и внукам буду только в гости приходить.

Фото: Shutterstock

Лариса Петровна не одинока в своем решении. По данным специалистов, за восемь месяцев 2022 года доля ипотечных заемщиков, у которых основным доходом является пенсия, выросла в России на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Квартирная «прибавка к пенсии»

Кстати, в Перми довольно велико количество людей, продолжающих работать после наступления пенсионного возраста: по подсчетам специалистов, таких около 20%. И пенсия становится хорошей прибавкой к зарплате.

У семьи Воробьевых из Перми таких прибавок даже две — оба супруга продолжают работать.

- Мы взяли в ипотеку однокомнатную квартиру, - рассказывают они. - Сейчас сдаем ее, а квартплату и пенсии направляем на ипотечные платежи, чтобы быстрее расплатиться с кредитом. Когда перестанем работать, деньги за аренду квартиры станут хорошим подспорьем к пенсии.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Пенсионная ступенька» для заемщика

Но увеличение предельного возраста заемщика выручило не только тех пермяков, у которых пенсия уже наступила или наступит в ближайшие годы, но и людей в возрасте 40 – 45 лет. Сейчас они могут получить ипотеку на 30 лет, чтобы максимально сократить ежемесячный платеж. Ведь понятно же, чем больше срок, на который берется кредит, тем меньше сумма платежа. Ранее же взять ипотеку на 30 лет могли только люди не старше 35 лет, чтобы они могли успеть расплатиться с банком до наступления 65-летнего возраста.

Чтобы облегчить выплату ипотеки людям старшего возраста, в Сбербанке разработали «пенсионную ступеньку» — специальный график платежей для пенсионеров, нынешних и будущих. Подробнее об этом советуем прочитать в журнале сервиса Домклик.

В общих чертах, график для «возрастных» новоселов рассчитывается в зависимости от доходов и того, собирается ли человек трудиться, достигнув пенсионного возраста. До выхода на пенсию платежи выше, так как выше доход заемщика. После выхода на пенсию — если к этому времени человек прекращает работать — сумма платежей по ипотеке уменьшается.

- «Пенсионная ступенька» помогает удобно распределить платежи, увеличить максимальную сумму кредита, уменьшить ежемесячные выплаты после выхода на пенсию и снизить общую переплату по процентам по ипотеке, - объясняют эксперты сервиса Домклик.

Осталось добавить, что, по данным аналитиков Домклик, большинство ипотечников Перми закрывают кредит за 5 лет.

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