Как купить квартиру в Перми без ипотеки

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- Помню, мы с мужем покупали свою первую квартиру в конце 90-х, - рассказывает пермячка Людмила. - Накопили денег, сняли наличку в банке, заняли у родных, положили в полиэтиленовый пакет и пошли на встречу с продавцом. Я тогда так тряслась от страха, боялась деньги потерять. Одна была надежда — на нотариуса, оформлявшего сделку.

Сейчас, спустя почти четверть века, Людмила снова собралась покупать квартиру: на семейном совете решили вложить деньги в недвижимость. И вновь «скребли по сусекам» — то есть собрали деньги со всех банковских вкладов, вытащили наличные из «заначки» и начали подбирать подходящий вариант. Без ипотеки.

Наличку — в недвижимость

Людмила оказалась не одинока в своем решении. Весной этого года аналитики сервиса Домклик от Сбера зафиксировали рекордный объем неипотечных сделок с недвижимостью, когда люди покупают жилье без привлечения кредитов, за собственные средства. В апреле-мае во многих регионах страны без ипотеки обходился в среднем каждый третий покупатель недвижимости. По нашему городу таких данных нет, зато подсчитано: число ипотечных сделок в Перми сократилось. К примеру, в апреле их оказалось в 4,5 раза меньше, чем в том же месяце 2021 года.

- Люди, которые хотели бы сохранить свои сбережения, выбирают покупку квартиры как один из способов для этого, - рассказывает риэлтор Екатерина Пахомова. - Кто-то приобретает жилье для того, чтобы сдавать его в аренду, кто-то — для детей. В последнее время особым спросом стали пользоваться квартиры в центре Перми площадью до 50 квадратных метров. Их активно смотрят, причем именно люди с наличными деньгами.

Кстати, таких вариантов (в этом районе и с этой площадью) в нашем городе не так уж и много: на карте сервиса Домклик мы насчитали чуть меньше трехсот объявлений. И у людей с готовой суммой на руках всегда будет фора перед ипотечниками при выборе самых привлекательных объектов: многие продавцы недвижимости считают, что такая сделка пройдет быстрее и свои деньги они увидят раньше, чем при продаже человеку с кредитом.

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В общих чертах механизм покупки квартиры за наличку вроде бы понятен и прост: покупатель отдает деньги, продавец подписывает договор купли-продажи — и жилье переходит в другие руки. Но подводные камни существуют и тут.

Во-первых, квартира может оказаться с подвохом, например, кроме продавца у нее может быть еще собственник или «конкуренты» в битве за наследство и так далее. Во-вторых, передача денег из рук в руки по-прежнему чревата некоторыми опасностями.

- Конечно, это не заоблачные суммы, не сотни миллионов. Квартиры, которые сейчас приобретают пермяки, стоят порядка пяти миллионов, - говорит Екатерина Пахомова. - Но в любом случае, сейчас есть много способов обезопасить сделку.

Сделка без проблем

Первым делом при выборе квартиры следует проверить ее «чистоту». Разумеется, речь идет не об отсутствии грязи на полу и пыли на полках, а о таких вещах, как история переходов прав на недвижимость, наличие обременения, зарегистрированных в квартире лиц или многотысячных долгов за коммуналку.

Это можно сделать самостоятельно. Для этого надо запросить сведения в Росреестре, заказав выписку из ЕГРН, где указывается наличие обременений и данные владельца жилья. Затем в паспортном столе или в МФЦ надо заказать архивную выписку о лицах, ранее прописанных в квартире. А в УК или ТСЖ проверить отсутствие задолженности за услуги ЖКХ. Конечно, все эти действия потребуют немалого труда и времени.

Фото: Росреестр

Впрочем, есть более простой вариант — заказать юридическую проверку профессионалам сервиса Домклик: они изучают до 20 типов рисков, связанных с каждым объектом недвижимости.

Или же оформить через Домклик всю неипотечную сделку сразу — от проверки всех документов до электронной регистрации вашего права собственности.

Сервис продажи и покупки жилья за свои средства. Источник: domclick.ru

Это поможет решить еще одну важную проблему — передачу денег от покупателя продавцу. Конечно, пакеты и «дипломаты» с наличкой ушли в прошлое. Но процесс перехода денег из одних рук в другие все равно вызывает определенные опасения. Для этого и существует сервис безопасных расчетов от Домклик, который гарантирует спокойствие обеих сторон сделки. Деньги, предназначенные для платы за квартиру, помещаются (переводятся) на специальный счет Сбербанка, с которого до завершения регистрации сделки их не сможет снять ни продавец, ни покупатель. А как только покупатель получит документы на право собственности на квартиру, банк перечислит деньги продавцу.

Так что семье Людмилы, которая все-таки подобрала подходящую квартиру, не придется вновь трястись, пакуя пачки денег по пакетам. Или лишний раз устраивать «танцы» вокруг банковской ячейки с купюрами — вместо этого можно будет просто готовиться к новоселью.