Пермский биолог рассказал, как победить на даче борщевик при помощи подручных средств

Если вовремя не захватить борщевик, он может доставить немало хлопот. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не за горами лето, и наши поля вновь покроются борщевиком. В Прикамье он захватил уже более 70 тысяч гектаров земли. Власти недавно даже предложили ужесточить наказание и штрафовать от 100 тысяч до миллиона рублей юрлиц, которые не борются с этим сорняком. Но потом отказались от этой идеи, и штрафы остались прежними.

- За не уничтоженный на дачном или ином земельном участке борщевик граждан могут оштрафовать от 500 до 2000 рублей, должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, - сообщили в краевом Минсельхозе.

Рейдов по дачным участкам в Прикамье пока не проводили. Но дачники и сами заинтересованы избавиться от этого коварного сорняка.

- Если на кожу попадет сок или даже просто пары эфира, которые борщевик Сосновского активно выделяет в жару, она становится «прозрачной» для ультрафиолетовых лучей, что может вызвать солнечный ожог, - объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) доктор биологических наук, профессор ПГНИУ Сергей Овёснов. – К тому же сорняк угнетает рядом растущие растения.

Можно ли победить борщевик, не прибегая к «химии»? Биолог объяснил, что вполне.

Лень копать, тогда стригите

Если на приусадебном участке вырастут 5-10 таких растений, то не проблема взять в руки лопату и выкопать их с корешками, заглубившись в землю на 30-40 сантиметров. Этого будет вполне достаточно.

Понятно, что если кустов борщевика уже десятки штук, то такой метод превратится в изрядную перекопку. Тут подойдет другой способ. Борщевик – это однолетнее монокарпическое растение, которое плодоносит раз в жизни и после этого отмирает. Поэтому можно дождаться второй половины лета, когда уже начнут формироваться семена, надеть перчатки, взять в руки ножницы, состричь зонтики и уничтожить их, например, сжечь. Растение больше не зацветет и зимой погибнет.

Когда семена созреют, зонтики можно осторожно срезать ножницами и сжечь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лишить света или подсадить вредного соседа

Можно поступить еще проще: когда сойдет снег, поверхность почвы, где прошлым летом был замечен борщевик, закрыть черным нетканым материалом, не пропускающим солнечные лучи, - лутрасилом. Только нужно пришпилить его отрезками проволоки, чтобы не уносил ветер. Через месяц укрытие можно снять – под ним не будет никаких растений, в том числе, и борщевика. На этом месте позже вырастет обычная трава.

Кроме механических есть и биологические методы борьбы с этим сорняком. Например, если подсадить к борщевику такой модный сейчас у дачников корнеплод, как топинамбур, то он вытеснит этот сорняк.

Понятно, что если борщевик захватил целые поля, то нет другого эффективного способа борьбы с ним, кроме химического.

Откуда он взялся?

Родина борщевика Сосновского – предгорья Северного Кавказа. В 1960-е годы его пробовали ввести в культуру и выращивать на корм скоту, но коровье молоко от него становилось горьким. Эксперименты прекратили, но сорняк освоился и начал свое шествие по стране. Особенно ему полюбились заброшенные поля вдоль автомобильных дорог, где проезжающие большегрузы увлекают за собой его семена и разносят дальше.

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