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Общество9 марта 2023 8:03

Пермский биолог рассказал, как победить на даче борщевик при помощи подручных средств

Избавиться от коварного сорняка помогут лопата, ножницы, лутрасил или топинамбур
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Если вовремя не захватить борщевик, он может доставить немало хлопот.

Если вовремя не захватить борщевик, он может доставить немало хлопот.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не за горами лето, и наши поля вновь покроются борщевиком. В Прикамье он захватил уже более 70 тысяч гектаров земли. Власти недавно даже предложили ужесточить наказание и штрафовать от 100 тысяч до миллиона рублей юрлиц, которые не борются с этим сорняком. Но потом отказались от этой идеи, и штрафы остались прежними.

- За не уничтоженный на дачном или ином земельном участке борщевик граждан могут оштрафовать от 500 до 2000 рублей, должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, - сообщили в краевом Минсельхозе.

Рейдов по дачным участкам в Прикамье пока не проводили. Но дачники и сами заинтересованы избавиться от этого коварного сорняка.

- Если на кожу попадет сок или даже просто пары эфира, которые борщевик Сосновского активно выделяет в жару, она становится «прозрачной» для ультрафиолетовых лучей, что может вызвать солнечный ожог, - объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) доктор биологических наук, профессор ПГНИУ Сергей Овёснов. – К тому же сорняк угнетает рядом растущие растения.

Можно ли победить борщевик, не прибегая к «химии»? Биолог объяснил, что вполне.

Лень копать, тогда стригите

Если на приусадебном участке вырастут 5-10 таких растений, то не проблема взять в руки лопату и выкопать их с корешками, заглубившись в землю на 30-40 сантиметров. Этого будет вполне достаточно.

Понятно, что если кустов борщевика уже десятки штук, то такой метод превратится в изрядную перекопку. Тут подойдет другой способ. Борщевик – это однолетнее монокарпическое растение, которое плодоносит раз в жизни и после этого отмирает. Поэтому можно дождаться второй половины лета, когда уже начнут формироваться семена, надеть перчатки, взять в руки ножницы, состричь зонтики и уничтожить их, например, сжечь. Растение больше не зацветет и зимой погибнет.

Когда семена созреют, зонтики можно осторожно срезать ножницами и сжечь.

Когда семена созреют, зонтики можно осторожно срезать ножницами и сжечь.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лишить света или подсадить вредного соседа

Можно поступить еще проще: когда сойдет снег, поверхность почвы, где прошлым летом был замечен борщевик, закрыть черным нетканым материалом, не пропускающим солнечные лучи, - лутрасилом. Только нужно пришпилить его отрезками проволоки, чтобы не уносил ветер. Через месяц укрытие можно снять – под ним не будет никаких растений, в том числе, и борщевика. На этом месте позже вырастет обычная трава.

Кроме механических есть и биологические методы борьбы с этим сорняком. Например, если подсадить к борщевику такой модный сейчас у дачников корнеплод, как топинамбур, то он вытеснит этот сорняк.

Понятно, что если борщевик захватил целые поля, то нет другого эффективного способа борьбы с ним, кроме химического.

Откуда он взялся?

Родина борщевика Сосновского – предгорья Северного Кавказа. В 1960-е годы его пробовали ввести в культуру и выращивать на корм скоту, но коровье молоко от него становилось горьким. Эксперименты прекратили, но сорняк освоился и начал свое шествие по стране. Особенно ему полюбились заброшенные поля вдоль автомобильных дорог, где проезжающие большегрузы увлекают за собой его семена и разносят дальше.

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