«Или мы его, или он нас!» В Прикамье объявили тотальную войну борщевику

Борщевик не ядовит, но в борщ его добавлять не стоит. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье разработали тактику и стратегию сражения с живучим сорняком.

- У тех, кто не любит землю, она будет зарастать борщевиком, а те, кто ценит ее, должны объявить ему борьбу! – с таким призывом обратился губернатор Дмитрий Махонин на последнем заседании краевого правительства.

Иными словами – или мы его, или он нас.

В правительстве подготовлен стратегический план борьбы с вредным растением, заполонившим буквально все населенные пункты Прикамья – с борщевиком Сосновского.

И. о. министра сельского хозяйства Пермского края Оксана Бреднева предложила тактику и стратегию противостояния жизнелюбивому сорняку. На это будут брошены средства – краевые и муниципальные. И уже разработаны некоторые оперативные действия.

Борщевик расселяется вдоль дорог, а затем захватывает пустующие поля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Откуда он взялся?

Родина борщевика Сосновского – предгорья Северного Кавказа. Из-за высокой продуктивности растения после войны его решили попробовать выращивать на корм скоту. И - засеяли опытные поля в Подмосковье, Ленинградской области и в других регионах. Но от него пришлось отказаться - молоко у коров от такого корма становилось горьким.

Долгое время борщевик не доставлял хлопот: это растение однолетнее, оно не может конкурировать с зерновыми культурами и корнеплодами. Редкие сорняки после вспашки исчезали.

Но в 1990 годы, когда забросили большие площади пашни, которые до сих пор пустуют, наступил звездный час сорняка.

- Основной способ распространения борщевика – семенами с помощью ветра, - объясняет доктор биологических наук, профессор ПГНИУ Сергей Овсенов. - Поскольку семечки у него довольно крупные и тяжелые, сорняк пробирается вдоль дорог – семена подхватываются завихрениями воздуха от проезжающих большегрузов. А уже затем придорожный борщевик начинает захватывать все свободные от культурных посадок участки.

Где поселился и в каких количествах?

По данным Оксаны Бредневой, при обследовании в Прикамье обнаружили борщевик на участках общей площадью в 55 тысяч гектаров. Но сорняк, по ее мнению, наверняка захватил заметно большие пространства – теперь его можно повстречать даже в тайге на опушках.

Борщевик расселился по всей территории края вплоть до северных границ. Но в двух территориях его не встретили вовсе - в Горнозаводском районе и в ЗАТО «Звездный». В гористой части Прикамья растению, очевидно, не понравился суровый переменчивый климат. А в поселке бывших ракетчиков его искоренили, дав решительный бой сорняку.

Зато очень «полюбились» борщевику Сосновского пространства Нывенского, Краснокамского, Пермского районов и пригородные просторы краевого центра, хотя и в других местах его немало.

В солнечный день даже стоять рядом с борщевиком опасно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как внести свою лепту?

- Сообщить о местах, где вы повстречали борщевик, можно на портале «Управляем вместе», - рассказала Оксана Бреднева. – Всего за этот год поступило 500 таких сигналов. До недавнего времени обратной связи не было предусмотрено – людям не сообщали о принятых мерах, а просто закрашивали зеленым участки, где с борщевиком уже поборолись. Теперь мы наладили обратную связь. После этого получили 26 обращений, 19 из них включили в план работы, по 6 – направили предписания в адрес собственников земли, по одному сигналу выехали, но борщевика уже не нашли.

Как будут противостоять борщевику

- В борьбе с борщевиком будут использоваться два метода – маханический и химический, - сообщила Оксана Бреднева. - При первом это двукратное за сезон скашивание сорняка или вспашка земли с последующим посевом ржи, пшеницы, овса, картофеля, топинамбура. При втором – многоразовая обработка гербицидами. Но ее нельзя делать на детских площадках, в летних лагерях и в водоохраной зоне.

В этом году на «противоборщевиковые» мероприятия из краевого бюджета выделили 24 миллиона рублей. В следующем году эту сумму увеличат до 90 миллионов. В Минсельхозе рассчитывают, что бороться с сорняком начнут сельхозпредприятия - в будущем году их будут наказывать рублем за борщевик на полях.

За сколько лет удастся побороть вредный сорняк?

- По оценкам Минсельхоза, в Прикамье борщевик может занимать площади более 59 тысяч гектаров, В этом году от него обработали 4 тысячи 320 га, за три года планируют обработать 27 тысяч гектаров.

Но это не значит, что «вотчина» сорняка сократится за трехлетку наполовину.

- Было установлено, что он распространяется со скоростью до 10 процентов в год, - отметила Оксана Бреднева. - Так что борьба с борщевиком - задача на долгие годы.

Могут ли оштрафовать за это растение

С нового года – могут. Принят региональный закон об ответственности собственников земельных участок за произрастание на нем этого сорняка. Размер штрафов должны определить муниципалитеты в правилах благоустройства населенных пунктов. А также прописать – кто, как и за что будет штрафовать. Сделать это они должны до 31 декабря.

Как бороться на даче?

- Сейчас, осенью, нужно выкопать корни борщевика как можно глубже, - советует пермский биолог Серей Овсенов. - Но весной все равно появятся ростки от семян. Их нужно срезать несколько раз за лето, по мере отрастания, не допуская образования соцветий с семечками. На следующий год однолетнего сорняка на этом месте не будет.

Чем опасен борщевик?

- Борщевик Сосновского – растение не ядовитое, люди и животные не могут им отравиться, хотя в пищу его лучше не употреблять, несмотря на название, - говорит Сергей Овсенов. - Но у него есть неприятная особенность: эфирные масла, попадая на кожу, делают ее «прозрачной» для ультрафиолетовых лучей. В итоге можно получить солнечные ожоги и аллергические реакции, иногда довольно серьезные. Поэтому в жаркий день даже рядом с борщевиком проходить не стоит. Сейчас, осенью, растения эфир уже не выделяют, но семечки, попавшие, например, за шиворот на влажную кожу шеи, могут доставить неприятности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ожог можно получить, даже не прикасаясь!» Борщевик: мифы и правда о неистребимом сорняке

Чем опасно для пермяков это растение (подробнее…)