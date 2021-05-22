В Прикамье будут штрафовать за неубранный на участках борщевик

Дай ему волю, и борщевик может вырасти выше человеческого роста. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае на заседании краевого правительства обсудили, как в Прикамье будут бороться в этом году с борщевиком Сосновского.

Этот сорняк захватывает обочины дорог, поля, дачные участки, скверы в населенных пунктах. Вредное растение засоряет пашню и может вызвать у людей ожоги кожи.

Заместитель министерства сельского хозяйства и продовольствия Юрий Крестьянников сообщил, что в этом году на борьбу с этим «зеленым злом» будет выделена региональная субсидия в размере 40 миллионов рублей. Но финансировать уничтожение опасного сорняка будут в основном только в населенных пунктах. Владельцы земельных участков, в том числе, дачных, должны об этом позаботиться сами.

А тех, кто не сделает этого – могут наказать рублем. Причем, штрафы установлены куда более серьезные, чем за засорение земли другими сорняками.

КАКИЕ ПОЛОЖЕНЫ ШТРАФЫ

- За не уничтоженный на дачном или ином земельном участке борщевик предусмотрены следующие штрафы: для граждан – в размере от 500 до 2000 рублей. Для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей. Для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, - сообщили в краевом Минсельхозе.

Контрольные рейды обещают проводить специалисты управления Россельхознадзора по Пермскому краю и органов муниципального земельного контроля.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

На заполонивший то или иное пространство борщевик можно пожаловаться.

- Каждый житель Прикамья может заявить о проблеме с борщевиком на портале «Управляем вместе», - напоминают в Минсельхозе. - Начиная с 2020-го года, поступило и обработано 507 таких сообщений. Все заявленные участки занесены на интерактивную карту.

С этого года на портале действует сервис, при котором на каждое обращение житель получает полный ответ о сроках проведения работ на участке, либо о плане проверок в отношении собственников, которые допустили зарастание борщевиком.

НАША СПРАВКА

Откуда он вообще взялся, этот борщевик? Чем он опасен? И как его можно победить на дачном участке?

- Родина борщевика Сосновского – предгорья Северного Кавказа, - объясняет доктор биологических наук, профессор ПГНИУ Сергей Овсенов. - Из-за высокой продуктивности растения после войны его решили попробовать выращивать на корм скоту. И - засеяли опытные поля в Подмосковье, Ленинградской области и в других регионах. Но от него пришлось отказаться - молоко у коров от такого корма становилось горьким. Борщевиком нельзя отравиться, но можно получить ожог – эфирные масла делают кожу «прозрачной» для ультрафиолетовых лучей. Даже если пройти рядом с ним в жаркий солнечный день, эфирные масла могут попасть на кожу и вызвать ожог. Борщевик - это однолетнее растение. Если он появился на даче, его можно выкопать с корнем или скосить. Но скашивать нужно до того, как в корзиночке борщевика созреют семена. То есть это лучше делать уже сейчас, в мае либо в начале июня.

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