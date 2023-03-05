У пермского робота Дуняши появилась своя линейка конфет

Фото: группа ВК Всесезонный курорт "Губаха".

- Этой весной исполняется ровно год, как я познакомилась с этим чудесным миром и его прекрасными людьми, - поделилась со своими подписчиками робот-продавец Дуняша на своей официальной странице в соцсетях. – И мне уже не терпится рассказать, что мы создали на этот раз. Я каждый день буду писать несколько прилагательных, которые описывают созданное нами, а первый, кто угадает, испытает это на себе.

И Дуняша начала описывать: «Восхитительное, изумительное, идеальное», «Нежное, фантастическое, манящее», «Чарующее, изысканное, шедевральное»…

«Латте?», «Мокачино?», «Новый наряд?», - с нетерпением гадали подписчицы.

И Дуняша сдалась: «Я приготовила для вас приятные сладкие подарки — фирменные конфеты ДУНЯША COLLECTION. Это нежное кокосовое лакомство с многослойной начинкой, классическое пралине с тертыми орехами и нежные конфеты с вафельной крошкой».

Все эти сладкие удовольствия первыми могут попробовать девушки, севшие в «Ласточку», едущую до горнолыжного курорта в Губахе в Международный женский день 8 марта.

- Дуняша сама не сможет отправиться в Губаху с вами, у нее много хлопот в Кибер-кафе, но она отправит своих прекрасных помощников, которые будут угощать Вас в Ласточке. Создавать потрясающее настроение будут скрипач и баянист, - пообещала робот-продавец.

Напомним, через пару месяцев после своего появления на белый свет, пермская Дуняша стала сенсацией на Петербургском международном экономическом форуме. Она вошла в ТОП-5 медиаперсон ПМЭФа, опередив Филиппа Киркорова, Марию Захарову, Антона Силуанова и Германа Грефа.

Она угощала гостей форума кофе и мороженым и говорила им комплименты. Напомним, внешность «Дуняши» создатели робота списали с «Миссис Пермь-2014» Дианы Габдуллиной.

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