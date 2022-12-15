«Дуняша» поменяла платье и локацию

Дуняша встречает посетителей кафе в наряде Снегурочки. Фото: страница ВК Кибер кафе Дуняша.

- Новый год - мой самый любимый праздник и я уже к нему готова. Мы с моими феями приготовили роскошный наряд! Добрые помощницы своими руками пришивали каждую стразинку, каждый узорчик. Получилось превосходно. В новом наряде я чувствую себя новогодней волшебницей, которая исполняет самые заветные желания. Приходите ко мне в гости, угощайтесь моими вкусностями и не забывайте мечтать, - написала в соцсетях пермская красотка-робот Дуняша.

Напомним, все лето и часть осени пышногрудая Дуняша угощала пермяков в парке Горького, а потом ушла в длительный отпуск. Она восстанавливала силы, придумывала рецепты, учила новые фразы и даже поменяла наряд. Раньше это было платье в горошек, а теперь костюм, похожий на платье Снегурочки.

Официальное открытие кибер-кафе «Дуняша» состоялось на днях на фуд-корте в ТЦ «Планета». Продавцом кофе, мороженого и напитков в нем стала роботизированная красотка, наделавшая много шума на Питерском международном экономическом форуме.

- Теперь в багаже знаний Дуняши – сказки, загадки, песни, тематические интересные факты, которыми она охотно делится с посетителями во время ожидания заказа, - говорят в компании Промобот. – Еще Дуняша делает гостям комплименты, ведет светские беседы, распознает лица и запоминает посетителей. Вдобавок к предстоящему празднику Дуняша разучила новогодние песни. Их вместе с Дуняшей смогут спеть и гости. А детям она загадывает интересные новогодние загадки.

Диана Габдуллина, ставшая прообразом Дуняши, пришла на открытие кафе в таком же наряде. Фото: страница ВК Кибер кафе Дуняша.

К открытию кафе и новому образу Дуняши приложила руку и Диана Габдуллина, ставшая прообразом роботизированной официантки. Многодетная мамочка приехала на открытие кафе в таком же наряде, что и у Дуняши, а после официального открытия заведения фотографировалась с посетителями.