Март в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для жителей Перми с 1 марта 2023 года появятся дополнительные ночные маршруты общественного транспорта. А еще горожане смогут узнавать интересующую информацию по новому контактному номеру телефона в Социальном фонде России, уезжать в отпуск и не платить в это время за услуги по вывозу ТБО (твердых бытовых отходов). Есть ряд важных изменений в сфере защиты личных данных, Правилах дорожного движения.

Дополнительные ночные рейсы транспорта в Перми

С 1 марта 2023 года в Перми начинают работу дополнительные ночные рейсы транспорта: трамвая маршрута №5 и автобуса маршрута №50. Эти меры городские власти предпринимают для удобства работников промышленных предприятий, возвращающихся домой после вечерней смены. Дополнительный ночной рейс трамвайного маршрута №5 проследует через остановку «Хладокомбинат» в направлении центра города в 00:15, автобусного маршрута №50 - от микрорайона Парковый через остановку «Улица Яблочкова» также в 00:15.

Обновление приложения «Транспортная карта» в Перми

До 2 марта 2023 года необходимо обновить мобильное приложение «Транспортная карта» в Перми. В противном случае подключение к серверу приложения станет невозможным. Обновить приложение «Транспортная карта» можно в Play Маркет и AppGallery. Версию на App Store обновлять пока не обязательно.

Электронная площадка по продаже и аренде земли в Перми

С 1 марта 2023 года в Перми аукционы по продаже и аренде земли будут проводить на электронной площадке. Запланированные на март и часть апреля торги пока будут проводиться в очной форме. Окончательный переход на электронную площадку запланирован до конца апреля 2023 года.

Новый номер контакт-центра Социального фонда России в Перми

С 1 марта 2023 года жители Пермского края могут обратиться по социальным вопросам по новому номеру регионального контакт-центра 8-800-200-08-82. Специалисты СФР по Пермскому краю смогут предоставить гражданам консультации по вопросам и услугам, входящим в компетенцию фонда, включая получение сертификата на материнский капитал, единое пособие, оформление инвалидности или путевки в санаторий, уточнение статуса поданного заявления и другое.

Обязательная установка дымовых извещателей в жилье многодетных семей Перми

С 1 марта 2023 года в Перми станет необходимой обязательная установка дымовых пожарных извещателей в жилье многодетных семей, семей в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

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Закрытие сведений о собственниках в ЕГРН для третьих лиц С 1 марта 2023 года Росреестр закроет сведения о собственниках (ФИО, дату рождения) в выписках из ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости) для третьих лиц. Изменения не коснутся супругов владельца недвижимости, совладельцев, арендаторов и арендодателей, арбитражных управляющих, залогодержателей и других категорий, указанных в законодательстве.

Дистанционная продажа рецептурных лекарств

С 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях пройдет эксперимент по дистанционной розничной продаже лекарственных препаратов, отпускаемыми по рецепту, в том числе электронному.

Освидетельствование водителей на состояние алкогольного опьянения

С 1 марта 2023 года в России вступят в силу дополнения в правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Проведение освидетельствования будет проводиться не только в присутствии двух понятых, но и с применением видеозаписи.

Запрет на работу в такси и пассажирском транспорте водителям с судимостью

С 1 марта 2023 года в России вступает запрет на работу в такси и пассажирском транспорте водителям с судимостью. Уже работающим водителям необходимо до 1 сентября 2023 года представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости. Трудовые мигранты дополнительно должны представить документ с переводом о наличии или отсутствии судимости за совершение соответствующих преступлений, предусмотренных законодательством другого государства.

Поправки в Правила дорожного движения (ПДД)

С 1 марта 2023 года в России вступают в силу поправки в ПДД. Они коснутся электросамокатов, гироскутеров, сегвеев, моноколес и иных аналогичных устройств, которые являются средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Поправки в ПДД также включат: введение запрета на движение, остановку и стоянку на направляющих островках и островках безопасности; появление новых дорожных знаков – зарядка для электромобилей и запрет движения автобусов; изменение знаков платной парковки и парковки для инвалидов; разметка для зоны платной и бесплатной парковок.

Заявление о приеме на обучение через единый портал Госуслуг

С 1 марта 2023 года в России можно будет подавать заявление о приеме на обучение ребенка в школу и необходимые для этого документы через единый портал Госуслуг. При этом старые способы подачи заявления сохранятся. Региональные органы образования предоставят возможность проактивного направления гражданам информации о возможности получения услуги по подаче заявления о приеме на обучение в личном кабинете единого портала госуслуг.

Информация о количестве мест в первых классах на портале Госуслуг

С 1 марта 2023 года на портале Госуслуг России начнут публиковать информацию о количестве мест в первых классах и о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной территории. Прием заявлений на обучение стартует не позднее 1 апреля.

Перерасчет платы за вывоз ТБО за период временного отсутствия

С 1 марта 2023 года в России жители многоквартирных домов смогут сделать перерасчет размера платы за вывоз ТБО в случае временного (более пяти полных календарных дней подряд) отсутствия в жилом помещении. Потребитель сможет инициировать перерасчет на основании своего заявления с приложением документов, подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия в жилом помещении.

Упрощение требований по использование открытого огня на приусадебных участках

С 1 марта 2023 года в России упростятся требования по использованию открытого огня для сжигания мусора на приусадебном участке. Расстояние от очага до домов может составлять 15 метров вместо 50 метров, при использовании негорючей емкости расстояние допускается сократить до 7,5 метров.

Оплата за простой в работе сотрудников творческих профессий

С 1 марта 2023 года в России сотрудники творческих профессий будут получать заработную плату не ниже МРОТ (минимальный размер оплаты труда), если они не участвуют в создании произведений по независящим от них причинам. Это право должно быть закреплено Работодатели должны закрепить порядок оплаты труда не ниже МРОТ для сотрудников творческих профессий в локальном нормативном акте, коллективном или трудовом договоре.

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