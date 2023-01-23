Дымовые извещатели. Фото: МЧС России / ВКонтакте.

В Пермском крае с 1 марта 2023 года наличие автономного дымового пожарного извещателя (АДПИ) в жилых помещениях станет обязательным для отдельных категорий граждан. Его будут устанавливать бесплатно, поэтому необходимо уберечь себя и своих близких от действий мошенников.

Дымовой извещатель 2023 на страже защиты жилья и жизни человека

Автономный дымовой пожарный извещатель (АДПИ) – одно из самых эффективных технических средств, которое может спасти жилье и жизнь человека, предупредить о надвигающейся смертельной опасности.

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю настоятельно рекомендует жителям региона в местах проживания устанавливать АДПИ. О необходимости этого говорит печальная статистика произошедших пожаров.

Пожары. Фото: МЧС по Пермскому краю.

«По оперативным данным на 19 января 2023 года, на территории Пермского края с начала года произошло 213 пожаров, в которых погибли 6 человек, травмировано 11 человек. Основными причинами послужили: нарушение правил эксплуатации печей и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. Подавляющая часть пожаров зарегистрирована в жилом секторе - 170 случаев», - рассказывает начальник отдела административной практики и дознания краевого МЧС Сулейман Мирзаянов.

Как отмечает представитель МЧС, ситуацию усложняет тот факт, что большая часть пожаров происходит в ночное время и застает жильцов домов врасплох. Сегодня одной из эффективных мер при раннем обнаружении пожаров являются автономные дымовые пожарные извещатели.

«Они действительно спасают жизнь, громким звуковым сигналом привлекают внимание», - поясняет Сулейман Мирзаянов.

Где приобрести и как установить дымовой извещатель 2023

Конструкция автономного дымового пожарного извещателя (АДПИ) не предусматривает соединений с электрической сетью. Установку, монтаж АДПИ можно произвести самостоятельно в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

Во время сработки оборудования извещатель улавливает дым, раздается предупреждающий сигнал. У каждого дымового извещателя степень сработки своя, но концентрация дыма при этом минимальная. Причиной может быть даже дым от сигареты.

Установить дымовой извещатель можно в любой части жилого помещения, капитально в верхней части стены.

Не стоит его размещать в местах приготовления пищи, что может привести к его ложному срабатыванию.

Питание АДПИ осуществляется от батарейки. Для бесперебойной оптимальной работы ее хватает в среднем на полтора года.

Техническое обслуживание дымового извещателя заключается только в замене элемента питания.

Приобретать АДПИ можно в специализированных магазинах по продаже пожарного оборудования или интернет-сайтах. Средний срок службы прибора 10 лет. Необходима обязательная сертификация.

Обязательное оборудование жилья дымовыми извещателями 2023

В Пермском крае с 1 марта 2023 года вступают в силу изменения в Правила противопожарного режима. В соответствии с ними, в комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системами пожарной защиты или системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, должны быть оборудованы и находится в рабочем состоянии автономные дымовые пожарные извещатели.

Категории граждан для обязательной установки в их жилье дымовых извещателей 2023

В Пермском крае осуществляется безвозмездное предоставление и установка дымовых извещателей в жилых помещениях, где проживают отдельные категории граждан. Установка АДПИ в Пермском крае является мерой поддержки многодетных семей и социально незащищенных слоев населения.

«Одна из приоритетных задач нашего министерства – обеспечение безопасности жителей региона. Прежде всего, это относится к многодетным семьям, малоимущим семьям, семьям в социально опасном состоянии, одиноко проживающим пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами. Установка дымового извещателя, недорогого и действенного устройства, позволяет обезопасить граждан от возможных пожаров», - поясняет заместитель министра социального развития Пермского края Ирина Петроградских.

По сообщению МЧС по Пермскому краю, в период с 2020 по 2022 годы в регионе при сотрудничестве с краевым минсоцразвития дымовыми извещателями были оборудованы около 11 тысяч мест проживания многодетных семей.

Акция носит беззаявительный порядок по имеющейся базе в краевом министерстве социальной политики. Сотрудники социальных органов выявляют семьи, которые проживают в домах с низкой пожарной устойчивостью и нуждающихся в установке АДПИ. Они выходят на дом и если необходимо помогают в установке дымовых извещателей.

Как уберечься от мошенников при установке дымовых извещателей 2023

В краевом МЧС предупреждают, что участились случаи, когда под видом сотрудников ведомства злоумышленники продают дымовые извещатели гражданам.

Форменная одежда сотрудников МЧС. Фото: Павел Шатров

В ведомстве дали полезные советы во избежание обмана и для повышения бдительности населения при установке бытовых дымовых извещателей:

- Сотрудники МЧС не занимаются продажей средств тушения, АДПИ;

- Сотрудники МЧС не оказывают платные услуги и ничего не продают;

- АДПИ могут безвозмездно распространяться министерством социального развития Пермского края или иными общественными организациями;

- При проведении профилактической работы сотрудники МЧС в жилые помещения не входят;

- Работа сотрудников МЧС заключается в разъяснении требований, вручении памяток, личной беседе, направленной на предупреждение пожаров.

Документы сотрудника МЧС. Фото: Павел Шатров

Как отличить официальных представителей МЧС от мошенников:

- Сотрудник МЧС России должен быть одет в форменное обмундирование и иметь при себе служебное удостоверение установленного образца либо документ, подтверждающий личность и место работы;

- Государственные и гражданские служащие осуществляют профилактическую работу в гражданской одежде и со служебным удостоверением;

- На форме сотрудника МЧС есть отличительные признаки: шевроны и погоны, на верхнем переднем правом кармане находится надпись «МЧС России», левом – фамилия и инициалы сотрудника;

- Сотрудник МЧС должен иметь служебное удостоверение, которое он при просьбе обязан предъявить;

- Удостоверение сотрудника МЧС содержит его фотографию, печать и голографическую наклейку;

- Сотрудник МЧС должен объяснить цель своего прихода;

- Не имеющие специальных званий лица должны предъявлять справку официального образца.

В случае необходимости по «01» (стационарный телефон) или «101» (мобильный телефон) можно уточнить является ли гражданин сотрудником МЧС, выполняются ли по данному адресу профилактические работы.

В краевом минсоцразвития напомнили, что в ведомстве знают всех представителей социально незащищенных категорий людей. Социальные участковые всегда предупреждают их о своем приходе.

При взаимодействии с социальными работниками мошенничества нет. Всегда можно позвонить своему социальному участковому и уточнить, кто пришел. Социальные участковые в период акции предупреждают о ее начале с помощью листовок и личного общения.

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