Изменения в феврале 2023 года. Фото: архив "КП"

В жизни жителей Перми с 1 февраля 2023 года произойдут ряд важных изменений, включая увеличение размеров маткапитала, пособий и социальных выплат.

Увеличение размера пособий и социальных выплат с 1 февраля 2023

С 1 февраля 2023 года произойдет увеличение некоторых социальных выплат и пособий. С учетом сложившегося за 2022 год индекса потребительских цен их размер вырастет на 11,9%.

Увеличение размера социальных выплат коснется: инвалидов, ветеранов, Герое СССР и России, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и Героев Труда РФ, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

Увеличится размер отдельных пособий для семей с детьми, включая единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ним.

Увеличение материнского капитала с 1 февраля 2023

С 1 февраля 2023 года увеличится материнский (семейный) капитал.

Размер маткапитала на первого ребенка повысится с 524,5 тыс. рублей до 586,9 тыс. рублей; на второго и последующих детей, рожденных после 1 января 2020 года, – с 693,1 тыс. рублей до 775,6 тыс. рублей.

С 2022 года в России маткапитал ежегодно индексируется с 1 февраля исходя из фактического уровня инфляции за предыдущий год.

Новая социальная выплата медработникам с 1 февраля 2023

С 1 февраля 2023 года медицинские работники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятые на станциях и в отделениях скорой помощи начнут получать новую социальную выплату.

Размер новой социальной выплаты составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации.

Новые социальные выплаты медработникам предоставят в беззаявительном порядке. Средства поступят автоматически в течение 7 рабочих дней после того, как работодатель сформирует и представит в фонд реестр работников. Реестры нужно будет актуализировать ежемесячно.

Изменение порядка взимания платы за предоставление сведений из ЕГРН с 1 февраля 2023

С 1 февраля 2023 года в МФЦ Пермского края изменится порядок взимания платы за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

При обращении в офисы «Мои Документы» за получением выписок из ЕГРН оплата осуществляется по одному платежному документу. Ранее она производилась по двум квитанциям: одна содержала сумму по реквизитам Росреестра (в федеральный бюджет), вторая – многофункционального центра (региональный бюджет).

Порядок социальной выплаты мобилизованным гражданам с 3 февраля 2023

С 3 февраля 2023 года вступит в силу порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты мобилизованным гражданам, предусмотренной с 21 сентября 2022 года.

Порядок урегулирования касается:

- процесса осуществления выплаты со дня назначения мобилизованного на воинскую должность и до дня освобождения от таковой включительно (а для мобилизованных, заключивших контракт, – до дня вступления в силу контракта о прохождении военной службы);

- установления выплаты на основе приказов командиров воинских частей, руководителей организаций Вооруженных Сил РФ, в которых мобилизованные граждане проходят военную службу.

Если ежемесячная социальная выплата, причитающаяся мобилизованному, своевременно не выплачена ему или выплачена в меньшем размере, то он может получить ее за весь период, в течение которого выплата ему полагалась, но не более чем за три года, предшествовавшие обращению за ее получением.

Приказом Минобороны РФ утверждены правила для ежемесячной выплаты мобилизованным в размере 158 000 рублей. Она устанавливается пропорционально дням службы в месяце дополнительно к денежному содержанию — со дня назначения на воинскую должность до дня освобождения от нее или заключения контракта.

Перечисление денег осуществляется вместе с денежным довольствием. Общая сумма выплат мобилизованному составляет не менее 195 000 рублей в месяц.

Штраф за неисполнение распоряжения судьи с 1 февраля 2023

С 1 февраля 2023 года штраф за неисполнение распоряжения судьи или пристава по обеспечению порядка по ст. 17.3 КоАП РФ составит от 1 000 до 3 000 ублей. При повторном нарушении - от 3 000 до 5 000 рублей.

Изменение правила предоставления «Сельской ипотеки» с 1 февраля 2023

С 1 февраля 2023 года произойдет изменение правила предоставления «Сельской ипотеки».

Для сельских территорий приграничных муниципальных образований ставка составит 0,1%, а не до 3%. Их перечень устанавливают регионы.

Новая форма заявления о выдаче налогового уведомления с 1 февраля 2023

С 1 февраля 2023 года вводится новая форма заявления о выдаче налогового уведомления.

Заявление новой формы необходимо, если налогоплательщик, его законный или уполномоченный представитель захотят получить налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку в любом налоговом органе либо через МФЦ.

Это право можно реализовать независимо от того, есть ли у налогоплательщика доступ к личному кабинету. В таком случае налоговый орган передаст налоговое уведомление заявителю или через МФЦ в течение пяти дней со дня получения заявления о выдаче налогового уведомления, отмечает информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ».

Аутентификации доступа к информации на портале Госуслуг с 1 февраля 2023

С 1 февраля 2023 года начнет действовать дополнительный способ аутентификации для получения доступа к информации на портале госуслуг.

Заявитель сможет пройти аутентификацию с использованием единой биометрической системы. Согласие на направление и проведение медико-социальной экспертизы можно будет подавать через портал госуслуг.

Изменение правил для льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний с 1 февраля 2023

С 1 февраля 2023 года изменились правила льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний.

Требуемый уровень зарплаты до вычета НДФЛ снизился со 150 до 120 тыс. рублей для городов-миллионников, со 100 до 70 тыс. рублей - для других населённых пунктов, для Москвы - не менее 150 тыс. рублей.

Оформить ИТ-ипотеку можно с 18 до 50 лет включительно. Раньше — с 22 до 44 лет.

Получить ипотеку смогут сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний. Работать в аккредитованной ИТ-компании после оформления кредита нужно минимум 5 лет.

Если сотрудник уволился из аккредитованной ИТ-компании, льготная ставка сохранится в течение шести месяцев.

Предельная ставка - до 5% годовых. Выдача кредитов начнется 7 февраля 2023 года.

Длинные выходные в феврале 2023

В феврале 2023 жителей России ждут длинные выходные.

В связи с празднованием Дня защитника Отечества, на пятницу, 24 февраля 2023 года, перенесли один из январских праздничных выходных. Таким образом, в конце февраля работающих на «пятидневке» ждет короткая рабочая неделя и длинные выходные дни с 23 по 26 февраля 2023 года.

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