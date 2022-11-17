«Ну какой же вы учитель, вы, скорее, космонавт». Графолог рассказала, что можно узнать о человеке по его письму

Графолог Анастасия Пермякова уверена, что почерк - это отражение нашей личности, ведь когда пишет наша рука – пишет сам мозг.

Как часто вы пишите от руки? Обращаете внимание на свой почерк при этом? А ведь он может многое о вас рассказать: какой вы человек, можно ли вам доверять, какой у вас уровень интеллекта, какая профессия вам подходит, нет ли проблем со здоровьем.

Графолог Анастасия Пермякова уверена, что почерк - это отражение нашей личности, ведь когда пишет наша рука – пишет сам мозг.

Тренировалась на друзьях

Изучать графологию пермячка начала больше 10 лет назад. Тогда выпускнице института психологии в дипломной работе нужно было рассказать о современных методах подбора персонала. В поисках ответов пермячка наткнулась на уникальный метод подбора персонала с помощью графологии.

- Диплом я защитила на «отлично» и решила освоить эту дисциплину, - продолжает Анастасия. - Нашла Институт Графоанализа в Израиле, прошла три ступени обучения удаленно и дополнительно получила сертификат мастера на проведение судебной экспертизы. Для подтверждения специальности на территории России, я дополнительно изучила курс «судебный эксперт по почерку».

- Прежде, чем приступить к практике, я попросила друзей и знакомых скинуть мне образцы их почерков – анонимно, - рассказывает графолог. – И выборка оказалась очень информативной. Когда я возвращала заключения по анализу почерка их авторам, все соглашались с выводами. Только один человек очень эмоционально отреагировал, сказав, что это все ерунда и неправда. Я расстроилась и не могла понять, в чем ошиблась, ведь результат должен был быть верным. Но, как позже выяснилось, я описала эмоциональное состояние человека, в котором он сам себе боялся признаться.

За время работы Анастасия убедилась, что самое точное заключение происходит тогда, когда специалист вообще не знаком с человеком. Также эксперт по почерку должен иметь образование психолога, иначе он не сможет работать.

Ваша подпись – подделка!

В судебной практике Анастасия специализируется на экономических преступлениях: подделка подписи, подделка дат на документах и прочее. На какие только хитрости не идут люди, чтобы состарить документ: бумагу обжигают в огне, проглаживают утюгом, греют в микроволновке, окрашивают кофейным или чайным растворами и даже сушат феном. Но графолога не проведешь, как рассказывает Анастасия, раскусить такую подделку очень просто, нужно лишь оторвать от этой бумаги кусок, и посмотреть на него с помощью лупы, если документ искусственно состарен, на месте отрыва бумага будет белой. Чаще всего экспертизу почерка используют в досудебных разбирательствах, но если сторонам не удается договориться, то дело передается в суд.

- Помню интересное дело, когда в подписи к завещанию я выявила одну характеристику, благодаря которой перевернулось все заключение экспертизы, и суд признал подпись подделкой!

Человек, который подделал подпись, не принял во внимание тот факт, что автор завещания был тяжело болен, и особенности его болезни очень хорошо проявились бы на бумаге: подпись была бы со слабым нажимом, неровной, ущербной, буквы и штрихи были бы сильно искажены. В поддельной подписи были ровные, четкие уверенные штрихи, с постоянным нажимом.

«Ну какой же вы учитель, вы, скорее, космонавт»

- Мои клиенты – это и частные лица, и крупные компании, - продолжает специалист. - В последнее время растет потребность в диагностике почерка с целью определить склонности к определенной профессии. Причем графология позволяет не просто сказать, что человек, к примеру, врач, а определить, какой конкретно врач – «скорой помощи», хирург, педиатр и так далее. Ведь каждая специальность требует определенных качеств.

Например, врач не может не любить детей, поэтому если в почерке наблюдается чересчур сильный нажим, резкие острые штрихи, строчки направлены вниз, а общая структура письма неровная, неаккуратная, - то такому человеку эта профессия не подходит.

Графолога не обхитришь

Очень хорошо по почерку подбирать персонал на должности, где требуется высокий уровень интеллекта, общительность, гибкость. Бывают такие ситуации, когда претендует на должность управляющего, показывает себя как открытого, общительного, умного человека. А на самом деле это маска.

Графолога не обхитришь: если буквы мелкие, неровные, с разными пропорциями, неразборчиво написаны, а строки ярко выражены, неровные, со слабым нажимом, то руководитель из такого человека некудышный.

Поэтому, по статистике, в 35-40 лет у людей наступает профвыгорание, и они недовольны своей работой. Это следствие изначально неправильного выбора профессии.

- Один мой клиент в 40 лет ушел с очень престижной должности - начальника экономического отдела - и стал заниматься дизайном и проведением event-мероприятий, - рассказывает Анастасия. - В тот период у него случилось профвыгорание, и он заказал у меня анализа почерка. Когда я скинула ему результат, он был просто поражен и прошел по коррекции почерка. Благодаря этому ему удалось «вытащить» свои сильные стороны, стать уверенным в себе и управлять ресурсами правильно.

Почерк как идентификатор заболеваний

- По почерку мы можем даже судить о состоянии здоровья человека. Конечно, не все симптомы болезни проявляются в письме, но все же, например, можно увидеть, что у человека частые головные боли, проблемы с шеей, ногами. Люди это узнают, проходят обследование и начинают лечение.

Для того, чтобы это определить состояние здоровья, нужно переложить проекцию тела на структуру буквы.

Например, буква «о» - это тело человека. Верхняя зона - шея и голова – это верхние хвостики букв «в», «б», прописные «Д», «У». Нижняя зона - ноги и ступни - нижние хвостики букв «у», «д», «з».

А состояние здоровья, если уж очень по простому, определяется по особым утолщениям штрихов в этих буквах. Это целая наука, которую даже я еще только начинаю постигать.

Синдром графолога

- Перед тем, как воспользоваться услугой графолога, обязательно уточните образование специалиста, - предупреждает графолог. - Сейчас, к сожалению, очень часто люди, прочитав пару статей, считают себя настоящими профессионалами. При этом не понимая, что своими заключениями могут нанести вред особенно чувствительным личностям.

Среднее время анализа почерка занимает от 3 и более часов. Сравниваются между собой до 100 параметров. В графологии, как и в медицине, есть понятие синдром - это когда несколько симптомов (характеристик) почерка - составляют устойчивую систему, по которой уже и можно делать выводы.

ЭКПИРИМЕНТ «КП»

Мы показали графологу два письма, которые были героями публикаций в «КП».

Первое – эта записка, адресованная родителям пропавшей 20 лет назад студентки. Девушка ехала на учебу и пропала. До сих пор у следствия нет никаких достоверных данных о ее судьбе.

Записка, адресованная родителям пропавшей 20 лет назад студентки.

- Человек находился в состоянии глубокого стресса, страха, также присутствуют признаки, отражающие неудобство при письме. Почерк отражает характеристики по женскому психологичному типу, - заключила Анастасия Пермякова.

Автор второго письма – подозреваемый в загадочной гибели 6-летней девочки, найденной этим летом в пожарном колодце. Раньше он уже был судим за убийство ребенка. Три месяца мужчина находится в СИЗО, но своей вины в смерти ребенка не признает (Текст писем мы публиковали в нашем материале с согласия адвоката обвиняемого. Также хочется отметить, что данный анализ почерка - это не экспертиза, а частное мнение графолога - Ред.)

Вот, что сказала о нем специалист:

«У человека огромная потребность высказаться и быть услышанным. В чертах его характера чередуется жесткость и в то же время доброта. Для его состояние есть хороший термин - «очерствела душа». Пережит большой стресс, который не мог не оказать своего влияния на душевное равновесие. Много зацикленных мыслей, которые он «гоняет по кругу». У этого человека есть склонность к писательству, но в то же время он малограмотный».

КСТАТИ

Что можно определить по почерку

- текущее эмоциональное состояние;

- склонность к агрессии, насилию, алкоголизму;

- эмоциональный интеллект;

- скорость познавательных процессов;

- профессиональную ориентацию;

- ведущий тип личности;

- состояние здоровья.

НА ЗАМЕТКУ

О чем говорят ваши буквы?

1.Если почерк очень мелкий – это говорит о том, что человек интроверт, то есть замкнутый.

Образец почерка одного из клиентов графолога

2.Когда буквы «н», «т», «п», «ж» пишутся как кресты или решетки, у автора низкая самооценка, переходящая в самобичевание.

Образец почерка одного из клиентов графолога

3.Слабый, пропадающий или очень переменчивый нажим – неуверенность в себе.

Образец почерка одного из клиентов графолога

4. Крупный размер букв с острыми штрихами, высокая скорость письма, выраженный правый наклон, резкий нажим - говорит о твердом резковатом характере. Очень много личностной энергии. Умеет добиваться своего.

Образец почерка одного из клиентов графолога

5.Крупный, четкий, хорошо прописанный почерк, буквы выходят за пределы полей, текст тесный, нажим сильный - такой человек имеет большую потребность в самовыражении, у него хорошо развита устная речь, он может быть руководителем и иметь активную жизненную позицию.

Образец почерка Достоевского.

6.Изысканный почерк, с простой формой букв – без зацикленности на их форме, говорит о человеке с высоким уровнем интеллекта.

Образец почерка Чарльза Дарвина

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему врачи пишут неразборчиво?

- У врачей такой неразборчивый почерк, потому что им не хватает времени. Их мозг думает, не как вывести красивые и ровные буквы, а как помочь человеку. У них есть буквально 15 минут, чтобы принять, опросить, записать, поставить диагноз и назначить лечение пациенту. Представляете, в каком постоянном стрессе они пребывают, а так как почерк - это в большей степени работа нашего мозга, а не мышц, то во время стресса почерк им не принадлежит.

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