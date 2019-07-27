Дневник пермского сантехника-пройдохи: «Как я делал «сантехнический пилинг» и водопровод по Фэн-шуй»

Наверное, не найдется на свете человека, который в детстве мечтал бы стать сантехником. Но сантехники существуют и, между прочим, неплохо. Стал им и я.

Произошло это случайно. Наш отдел на предприятии сократили, и я решил: пока ищу новую работу, сделаю дома ремонт. Оказалось, в ремонтном искусстве нет ничего сложного. Металлопластиковые трубы можно порезать обычной ножовкой по металлу, а гидрозатворная нить, которую легко купить за копейки в любом строительном магазине, способна творить чудеса. Намотал ее в местах соединения - и можешь быть спокоен, что никогда тут больше не потечет.

А что? Это жизнь.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Однажды зашла к нам в гости знакомая, посмотрела, как я изгибаю и состыковываю пластиковые трубы, и предложила подработать у ее подруги.

- Только она не без странностей, - предупредила. - После развода с мужем решила обставить квартиру по Фэн-шуй.

Тогда он как раз входил в моду, этот Фэн-шуй.

Главное, не унывать - и все получится!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

50 процентов за качество

Я сначала подумал, девчонки шутят: как можно проводить трубопровод по Фэн-шуй? Но заказчица с порога заявила: стиральную машину поставим на кухне непременно у западной стены, а трубы обязательно скроем под панелями. Потому что вода, которая по ним течет, символизирует энергию, и в противном случае та будет утекать из квартиры.

Я пришел домой, набрал в поисковике фразу «установка стиралки по Фэн-шуй» и поразился количеству ссылок. Насытился самой разнообразной информацией про этот самый Фэн-шуй, и дальше мы разговаривали с заказчицей на одном языке. Когда пришло время расплачиваться, она мне сама добавила денег сверх того, что я попросил. Сказала: «Ну, и еще премия в 50 процентов за качество».

А потом она рассказала обо мне своим подругам. Словом, я пошел по рукам и другую работу больше не искал.

Если вы сантехник - попробуйте. Срабатывает. Чаще всего на такие объявления откликаются, по моим наблюдениям, одинокие женщины среднего возраста и, как правило, с гуманитарным образованием.Еще время от времени я размещаю на порталах объявления примерно такого содержания: «Сантехнические работы любой сложности. Положительная энергетика. Фэн-шуй. Премия за качество - 50 процентов».

С подобными заказчицами у меня накопилась масса курьезных историй. Я даже стал их записывать в блокнотик, чтобы потом рассказывать в компаниях. В определенной обстановке такие зарисовки «на ура».

У заказчиц иногда возникают самые разнообразные фантазии.Фото: Евгения ГУСЕВА

Как я филологиню жаргону сантехников обучал

Фитинг, стояк, прокладки - это самые обычные слова для обозначения деталей любого водопровода в квартире. Однажды заказчица попросила меня перечислить, какие жаргонизмы сейчас употребляют сантехники. Мол, она филолог, и это ее интересует как специалиста.

Я пожал плечами: на работе я даже обычные ругательства стараюсь не употреблять. До этого она предложила, чтобы я ей объяснял, что сейчас собираюсь делать. Я ей растолковывал: «Заменю сначала вот этот фитинг на трубе, которая примыкает к стояку, затем поменяю прокладки в кране».

Но она почему-то решила, что «фитинг», «стояк» и «прокладки» - это неприличные термины, которые мы, сантехники, употребляем в своей грубой речи. И заинтересовалась - нет ли других?

При обсуждении размера оплаты нужно быть Цицероном.Фото: Евгения ГУСЕВА

Разве водопровод не должен быть красивым?

Про эти самые фитинги у меня есть еще одна история. Однажды я приехал на заказ в квартиру, где шел ремонт. Девушка-хозяйка повела меня в ванную, туалет, на кухню и везде с возмущением показывала водопроводные трубы, которые были сделаны, как она сказала, некрасиво. Я их осмотрел, соединения были добротными. Не без труда выяснил: заказчице не нравилось, что мой предшественник согнул пластиковые трубы, как она выразилась, кольцами, а не под прямым углом.

«Надо было порезать трубы на отрезки и соединить их уголками-фитингами», - подсказал я. Но не стал объяснять, что в таком случае мест для протечек будет гораздо больше, и что трубы под мойкой и ванной, когда их установят, все равно не будет видно. Тем более, мы договорились, что оплата работ будет зависеть от стоимости материалов, а также числа и видов операций. Этих фитингов потребовалось установить больше дюжины, и цена в итоге возросла раза в три. Но заказчица осталась довольна «прямыми углами».

С тех пор я стал практиковать хитрость, предлагать заказчикам на выбор - сделать водопровод «некрасиво кольцами» или «красивый, прямоугольный». Многие заказчицы выбирают второй вариант.

Некоторые девушки почему-то боятся сантехнических работ как огня.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Делаю пилинг канализационным трубам

А вот рассказ про заказчицу-модницу из моей коллекции. Один раз мне открыла дверь женщина с освежающей маской на лице. Правда, не такой страшной, как у Муравьевой в фильме «Москва слезам не верит». По телефону она мне не могла толком объяснить, какой ремонт ей требуется, а тут сказала, что у нее засорилась канализация.

Шнур для ее прочистки я с собой не взял. Чтобы не признаваться в своей забывчивости, предложил барышне: можно сделать обычную чистку канализации, а можно - сантехнический пилинг. Этот термин я в шутку на ходу придумал, раз она такая модница. Но для этого, мол, нужно заказать в интернете особый шнур со щеточкой на одном конце и моторчиком на другом - такие китайские штучки, действительно, сейчас есть. И предупредил, что такая процедура будет намного дороже.

Идея с пилингом канализационных труб заказчице понравилась. Почти неделю ей пришлось сидеть с засорившейся канализацией и потом выложить кругленькую сумму за полчаса жужжания китайского моторчика.

К слову, предложение сделать за отдельную плату «сантехнический пилинг» теперь также входит в мой арсенал.

Не моя забота, что придется ломать панели, если эти трубы потекут.Фото: Евгения ГУСЕВА

Как мне блогерша способ «разводки» подсказала

Чем хороши подобные хитрости - клиент платит деньги «за каприз» добровольно, да потом еще и рекламирует тебя своим друзьям и знакомым. И я нацелен на то, чтобы таких капризов было как можно больше. Обычный метод завышения стоимости материалов, распространенный у некоторых сантехников, стараюсь не использовать. В конце концов, это подрывает твой авторитет, а клиентская база для частнопрактикующих сантехников - это их хлеб с маслом.

А так, мне приходилось замуровывать водопроводные трубы под штукатуркой, потому что клиентам так хотелось. Один раз даже довелось бетонировать трубки, отведенные от системы отопления, потому что хозяева придумали устроить «паровой» теплый пол, а не как обычно, - с электроподогревом.

А я никогда никому ничего и не навязываю. У заказчиков и у самих фантазий через край.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще один способ разводить доверчивых клиентов, над которым сейчас подумываю, мне подсказала знакомая блогерша. Она встретила в какой-то сантехнической статье термин «жирберги», который употребляют сантехники-англичане. Это соединение двух слов «жир» и «айсберг». Мол, из-за скопления таких жировых айсбергов и засоряется канализация.

Статью я скачал на смартфон. И, может быть, когда-нибудь буду показывать ее клиентам-заказчикам и предлагать им уничтожать существ-жирбергов у них в трубах. При помощи обычной щелочи для прочистки канализации, например, только сначала перелью ее в тару без этикетки. Вреда от нее не будет точно, одна польза - и клиентам, и моему кошельку.

Ну, вот как-то так.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Комментарий добросовестного сантехника

- Принцип «любой каприз за ваши деньги», который используют некоторые сантехники-самоучки, с виду безобиден, а на самом деле может быть опасен, - считает более добросовестный коллега Тимофея Дмитрий. - Те же водопроводные и отопительные трубы, замурованные в стены и полы, однажды обязательно потекут - из-за той же влажности, например, которая будет накапливаться в штукатурке или бетоне. Или из-за того, что конструкции здания могут «гулять». Известны случаи, когда из-за таких самоделок затапливало целые подъезды в высотках.

Еще хуже, когда не профессиональные сантехники берутся за работы, о которых вообще не имеют никакого представления. Например, подключая стиральную машину, делают самодельное заземление, соединяя «третий» провод с нулевой фазой в обычной розетке, по которой якобы не течет ток. Опасность поражения током в случае пробоя на корпус при этом почти гарантирована.

Газовики рассказывают и про такой случай: горе-сантехник, присоединяя к водопроводу газонагревательную колонку в частном доме, перепутал газовый и водопроводный патрубки. И в итоге вода заполнила весь поселковый газопровод, и целый поселок долго сидел без газа.

Добросовестный сантехник не должен идти на поводу у клиентов с разыгравшейся фантазией. Он должен делать все так, как положено по СНиПам и ГОСТам.